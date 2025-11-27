Ключевые моменты:

Проект благоустройства оформляет Приморская райадминистрация, но финансирование полностью обеспечивает инвестор.

На территории обещают создать парк без застройки — только зеленые зоны и места для отдыха.

Санаторий долгие годы был объектом приватизации и судебных разбирательств.

Благоустройство территории санатория Чувырина

На территории бывшего санатория «Чувырина», который после долгих судебных тяжб вернули городу, создадут зону для отдыха. Заказчиком работ определили Приморскую райадминистрацию, которая займется разработкой проектно-сметной документации. Об этом шла речь во время заседания исполкома Одесского горсовета 27 ноября.

При этом средства городского бюджета задействованы не будут. Все работы будет финансировать частный инвестор, поэтому стоимость будущего проекта пока не разглашают.

Глава Приморской администрации Марат Королев заверил, что на участке не появится никакой застройки. Планируется создать парк с зелеными насаждениями и зонами отдыха, чтобы вернуть территории общественное назначение.

Как санаторий оказался в частных руках

В 2000 году «Укрпрофздравниця» продала несколько корпусов фирме «Спарта» всего за около 500 тыс. грн, а участок в 1,5 га под историческими зданиями был бесплатно оформлен на частных лиц. Позже там появились особняки и высотка.

Второй этап распродажи начался в 2005 году. Санаторий заключил договор с ООО «Авиком» о покупке строительных материалов на сумму 2,1 млн грн, которых никто так и не видел. После этого фирма подала иск, что фактически помогло вывести объекты в частные руки.

За «Авиком» стоял пророссийский политик Игорь Марков , который сейчас скрывается в РФ. Некоторое время помещения санатория использовали его соратники, включая телеведущего Григория Кваснюка.

В 2023 году Верховный Суд вернул Одессе часть имущества санатория стоимостью более 192 млн грн. Прокуратура продолжает добиваться возвращения оставшихся объектов — двух корпусов дачи Анатри, которые были отчуждены в ходе судебных процессов.

