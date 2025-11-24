Ключевые моменты:
- Озеленители высадили около 300 молодых деревьев.
- Работы прошли в рамках субботника при участии почти 250 человек.
- В парке появятся новые скамейки, урны и цветочные клумбы.
Озеленение Азербайджанского парка
В Азербайджанском парке прошел масштабный субботник: сотрудники КП «Горзелентрест», представители азербайджанской диаспоры и городских структур вместе высадили около 300 молодых деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Подготовка началась заранее. Озеленители расчистили территорию, тракторы вырыли посадочные ямы, а затем на место завезли саженцы ясеня, клена и акации. После посадки деревьев благоустройство не остановится — в парке появятся новые скамейки, урны и цветочные клумбы, что сделает зону отдыха более удобной и привлекательной.
Всего в субботнике участвовало почти 250 человек, что позволило выполнить большой объем работ за короткое время.
Напомним, в Одессе создан новый парк на площади 2 гектара с элементами азербайджанской культуры. Проект реализуется на средства меценатов — азербайджанской диаспоры, при поддержке городских властей и местного бизнеса.
А еще этой осенью улицы, парки и скверы Одессы украсят более 1050 молодых деревьев и более 1800 кустарников.
Читайте также:
- Одесский парк Победы: что скрывает любимое место отдыха? (видео)
- Два парка, две истории: как в Одессе греки и турки мерялись щедростью (видео)