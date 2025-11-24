Ключевые моменты:

Озеленители высадили около 300 молодых деревьев.

Работы прошли в рамках субботника при участии почти 250 человек.

В парке появятся новые скамейки, урны и цветочные клумбы.

Озеленение Азербайджанского парка

В Азербайджанском парке прошел масштабный субботник: сотрудники КП «Горзелентрест», представители азербайджанской диаспоры и городских структур вместе высадили около 300 молодых деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Подготовка началась заранее. Озеленители расчистили территорию, тракторы вырыли посадочные ямы, а затем на место завезли саженцы ясеня, клена и акации. После посадки деревьев благоустройство не остановится — в парке появятся новые скамейки, урны и цветочные клумбы, что сделает зону отдыха более удобной и привлекательной.

Всего в субботнике участвовало почти 250 человек, что позволило выполнить большой объем работ за короткое время.

Напомним, в Одессе создан новый парк на площади 2 гектара с элементами азербайджанской культуры. Проект реализуется на средства меценатов — азербайджанской диаспоры, при поддержке городских властей и местного бизнеса.

А еще этой осенью улицы, парки и скверы Одессы украсят более 1050 молодых деревьев и более 1800 кустарников.

