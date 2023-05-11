Одесского политика, бежавшего в россию, обвинили в госизмене

Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, способствовавших россии в ведении агрессивной войны против Украины.

Пока они скрываются от правосудия на территории страны-агрессора.

На основании новых улик следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Бывший нардеп-регионал Игорь Марков регулярно оправдывал вооруженную агрессию россии против нашего государства. Видео с его провокационными выступлениями не раз показывали в эфирах центральных российских телеканалов.

Следователи СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436, пропаганда войны;

ст. 436-2, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников.

По всем новым разоблаченным фактам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, Игорь Марков до 2014 года был самой влиятельной персоной в Одессе: контролировал вывоз мусора в городе, имел мандат депутата Верховной Рады. Но в 2014 году бежал в Россию и позже был объявлен в международный розыск.

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Фото: Управление СБУ в Одесской области