Одесского политика, бежавшего в россию, обвинили в госизмене

СБУ сообщила о подозрении трем бывшим нардепам от «Партии регионов», среди которых известный бывший «мусорный король» Игорь Марков. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.
Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, способствовавших россии в ведении агрессивной войны против Украины.
Пока они скрываются от правосудия на территории страны-агрессора.
На основании новых улик следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Бывший нардеп-регионал Игорь Марков регулярно оправдывал вооруженную агрессию россии против нашего государства. Видео с его провокационными выступлениями не раз показывали в эфирах центральных российских телеканалов.
Следователи СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 436, пропаганда войны;
- ст. 436-2, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников.
По всем новым разоблаченным фактам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.
Напомним, Игорь Марков до 2014 года был самой влиятельной персоной в Одессе: контролировал вывоз мусора в городе, имел мандат депутата Верховной Рады. Но в 2014 году бежал в Россию и позже был объявлен в международный розыск.
Читайте также:
-
Бывший мусорный король и нардеп из Одессы объявлен в международный розыск.
-
Главная свалка Одессы возвращается в городскую собственность.
- ГПУ и СБУ проверят связь «Кадорр Групп» с беглым экс-нардепом Игорем Марковым.
Фото: Управление СБУ в Одесской области