Ключевые моменты

Суд обязал вернуть Молдове ключевые здания комплекса: главный корпус, бассейн, столовую, котельную и другие объекты.

Компания «Макстгрупп», которая ранее владела имуществом, должна выплатить более 3,5 млн грн компенсации.

Спор за санаторий длился почти два десятилетия и сопровождался сменой владельцев, оспариванием договоров и даже попытками передать землю в аренду.

Решение суда

Юго-Западный апелляционный коммерческий суд Украины принял решение, которым частично вернул одесский санаторий «Молдова» — расположенный в Аркадии — в собственность Республики Молдова.

Это произошло после того, как Апелляционный суд удовлетворил иск Агентства публичной собственности Молдовы, обязал наложить арест на имущество и постановил вернуть республике ряд объектов на улице Балтиморской (бывшая ул. Посмитного). Среди них — главный корпус санатория, бассейн, административные здания, клуб-столовая, котельная и другие постройки.

Кроме того, украинская компания «Макстгрупп», которая ранее арендовала эти объекты, теперь обязана выплатить молдавской стороне более 3,5 млн грн на покрытие всех судебных издержек.

Как Республика Молдова добивалась возвращения комплекса

Санаторий «Молдова» в Одессе начали строить ещё в 1957 году за деньги Молдавской ССР для партноменклатуры и “трудовой элиты” Молдавской ССР. В 2007 году закончился срок аренды земли, и объект выставили на приватизацию. Победителем стала компания SDY-Invest Grup, которая заплатила лишь половину стоимости, но всё равно начала оформлять комплекс на себя через одесские суды. Позже санаторий несколько раз перепродавали, и в 2018 году его новым владельцем стала малоизвестная фирма «Сенвилиа-инвест Украина».

Молдова подала в суд, утверждая, что сделка была незаконной, так как оплата была неполной, а споры такого рода должны рассматриваться только в молдавской юрисдикции. В 2011 году Высшая судебная палата Молдовы отменила приватизацию.

Украинский апелляционный суд позже признал, что «SDY-Invest Grup» не выполнила условия договора, не оплатила кредиты и не имела права распоряжаться санаторием.

В сентябре 2018 года на сессии горсовета участок под санаторием в 5 гектаров решили передать компании “Макстгрупп” с кипрскими корнями на 20 лет. Такое решение аргументировали тем, что город якобы терпит убытки, не получая арендную плату за территорию. При этом использовались спорные документы. В частности, учредитель компании был создан всего за три месяца до этого с уставным фондом в 5 тысяч гривен.

В 2019 году Республика Молдова официально обратилась к Украине с просьбой остановить передачу земли в аренду, но суд в Одессе отказал. Только теперь апелляция изменила ход дела в пользу Молдовы.

Раннее мы сообщали, что санаторий для ветеранов «Салют», расположенный в районе Аркадии, уже несколько лет не используется по назначению и приходит в упадок: стены облуплены, а окружающая территория захламлена.