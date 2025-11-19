Ключевые моменты:

Историческое значение Дюковского сада.

Запущенное состояние парка из-за небрежной аренды ООО «Центр Катюша» с 2010 по 2025 годы.

Невыполнение арендаторами обязательств по содержанию и благоустройству.

Возвращение парка на баланс города Одессы в 2025 году.

Арендаторы не выполняли обязательства

Напомним, в 2010 году Дюковский парк отдали в аренду ООО «Центр Катюша», однако арендаторы не выполняли обязанности по надлежащему содержанию территории. За пятнадцать лет их хозяйствование привело к упадку инфраструктуры и разрушению зданий. Добавим, что городские власти неоднократно делали официальные предписания по благоустройству. Арендаторов просили очистить пруды, убрать аварийные деревья, но проблемы оставались.

Уже в 2024 году мэрия подала в суд на компанию из-за долгов по арендной плате и запустения парка. Решением суда, в 2025 году, один из старейших парков вернули на баланс города. Городские власти готовят проект реконструкции зеленой зоны с экологической комиссией и планируют финансирование на 2026 год.

Добавим, что на сегодняшний день территория Дюковского сада частично ухожена. За довольно короткое время была покошена трава, очищены пруды, но многие тротуары разбиты, что не соответствует безбарьерному пространству. Кроме того, подземные источники на территории требуют обустройства гидросооружений. Ведь их переувлажнение разрушает покрытие аллей. Также в парке, к сожалению, можно увидеть заброшенные здания с разрушенными фасадами. К слову, некоторые из них имеют архитектурную ценность. Сооружения уже много лет без ремонта, с повреждениями и граффити.

В целом, парк важен для жителей Молдованки и Слободки, поэтому нуждается в благоустройстве и полной реконструкции в будущем.

Справка «Одесской жизни»

Дюковский парк расположен вдоль улицы Балковской на склоне Водяной балки и известен интересным ландшафтом, разнообразием флоры и фауны. В саду можно увидеть белок, часто прилетают утки, чайки. Некоторые одесситы даже занимаются спортивной рыбалкой.

В общем, этот парк был создан в 1810 году по приказу герцога Дюка де Ришелье. Это не просто красивая локация Одессы, а историческая достопримечательность города. В советский период на территории парка функционировали павильоны для сельскохозяйственных выставок, каток и спортивный бассейн, которые сейчас находятся в запущенном состоянии.