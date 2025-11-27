Ключевые моменты:

  • Одесса выделяет 68,5 млн грн из городского бюджета на программу защиты бездомных животных на 2022-2028 годы.
  • Основные расходы: отлов, стерилизация, вакцинация и работа муниципального центра экобезопасности.
  • Самая большая сумма — 35,8 млн грн пойдут на отлов, вакцинацию животных.
  • Остальные средства пойдут на транспорт, корма, вакцины, ремонт помещений и оборудования.

Как планируют потратить 68 миллионов гривен

Одесский городской совет запланировал потратить 68 миллионов гривен на обновленную программу защиты и регулирования численности бездомных животных на 2022-2028 годы.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, средства подойдут для организации отлова, стерилизации, вакцинации животных и обеспечения работы муниципального экологического центра.

  • 35,8 млн гривен пойдут на мероприятия по отлову, биостерилизации, вакцинации, ревакцинации и возвращению бездомных собак в места предыдущего пребывания. Также за эти средства обеспечат работу КП «Муниципальный центр экологической безопасности».
  • 3,6 млн. гривен потратят на покупку автотранспорта, оборудования и оборудования.
  • 1,56 млн гривен будет израсходовано на корма для животных, в том числе для приютов.
  • На 5,35 млн гривен закупят вакцины против бешенства и другие медицинские препараты.
  • В 1,36 млн. гривен обойдутся расходы на техническое обслуживание оборудования и оборудования для ветеринарного пункта.
  • 1,89 млн гривен – приобретение и обслуживание снаряжения и материалов для отлова животных.

Кстати, за более чем 9 миллионов гривен будет произведен ремонт помещений службы отлова.

Также читайте: будет ли компенсация за разрушенное жилье в Одессе: исполком рассмотрит вопрос выплат.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме