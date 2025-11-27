Ключевые моменты:
- Одесса выделяет 68,5 млн грн из городского бюджета на программу защиты бездомных животных на 2022-2028 годы.
- Основные расходы: отлов, стерилизация, вакцинация и работа муниципального центра экобезопасности.
- Самая большая сумма — 35,8 млн грн пойдут на отлов, вакцинацию животных.
- Остальные средства пойдут на транспорт, корма, вакцины, ремонт помещений и оборудования.
Как планируют потратить 68 миллионов гривен
Одесский городской совет запланировал потратить 68 миллионов гривен на обновленную программу защиты и регулирования численности бездомных животных на 2022-2028 годы.
По информации пресс-службы Одесского городского совета, средства подойдут для организации отлова, стерилизации, вакцинации животных и обеспечения работы муниципального экологического центра.
- 35,8 млн гривен пойдут на мероприятия по отлову, биостерилизации, вакцинации, ревакцинации и возвращению бездомных собак в места предыдущего пребывания. Также за эти средства обеспечат работу КП «Муниципальный центр экологической безопасности».
- 3,6 млн. гривен потратят на покупку автотранспорта, оборудования и оборудования.
- 1,56 млн гривен будет израсходовано на корма для животных, в том числе для приютов.
- На 5,35 млн гривен закупят вакцины против бешенства и другие медицинские препараты.
- В 1,36 млн. гривен обойдутся расходы на техническое обслуживание оборудования и оборудования для ветеринарного пункта.
- 1,89 млн гривен – приобретение и обслуживание снаряжения и материалов для отлова животных.
Кстати, за более чем 9 миллионов гривен будет произведен ремонт помещений службы отлова.
Также читайте: будет ли компенсация за разрушенное жилье в Одессе: исполком рассмотрит вопрос выплат.
Спросить AI: