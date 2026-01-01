Ключевые моменты:

Одесса имеет 1012 остановок транспорта, среди них 7 исторических «бельгиек» старше 100 лет.

Ежедневный вандализм: надписи, ломка скамеек, вырыв урн, разбиение стекла.

Повреждения также от ДТП и вражеских атак.

За 2025 год окрашено 166 остановок.

Остановки разрушают вандалы и вражеские атаки

В городе Одесса функционирует 1012 транспортных остановок, нуждающихся в тщательном уходе. Ведь каждый день объекты страдают от вандализма: неизвестные рисуют надписи, ломают лавки, вырывают урны с бетоном и разбивают стеклянные панели. Кроме этого, дополнительные повреждения наносят ДТП и вражеские атаки.

Добавим, что в городе есть 7 настоящих реликвий — остановок-бельгиек в возрасте более 100 лет.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, за 2025 год коммунальщики покрасили 166 остановок, отремонтировали и установили 450 урн, а также починили 30 скамеек. Также были заменены стекла на 120,23 кв.м поверхности в поврежденных павильонах.

Добавим, что коммунальщики из КП «Міськзелентрест» получили официальные полномочия слагать админпротоколы по ст. 152 КУоАП. Уже в этом году они зафиксировали 211 нарушений от бизнеса и граждан из-за пренебрежения стандартами благоустройства, правилами содержания территорий и зеленых зон.

Напомним, трамваи и троллейбусы в Одессе не курсируют уже более двух недель. Возобновление движения возможно только после стабилизации ситуации в энергосистеме.

