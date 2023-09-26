Одессе вернули право собственности на земли санатория, находившиеся в частной собственности

Общество Одессы вернули 6 незаконно приватизированных участков земли оздоровительного назначения, входящих в состав уникального имущественного комплекса санатория им. Горького и является памятником садово-паркового искусства местного значения.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

В сообщении говорится, что прокуроры выполнили решение суда и отобрали у незаконных собственников приватизированные 0,5 га земли стоимостью 48,2 млн гривен, которые входят в имущественный комплекс санатория имени Горького.

Ранее Прокуратор установил, что указанные участки являются землями оздоровительного назначения и являются объектами природно-заповедного фонда. В связи с этим земли не могут передаваться в частную собственность.

Поэтому прокуроры обратились с иском в суд, чтобы вернуть земли громаде города. Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Право частной собственности граждан отменено и на земельные участки зарегистрировано право коммунальной собственности Одесского городского совета, —

рассказали в Одесской облпрокуратуре.

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