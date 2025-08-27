Ключевые моменты:

Одесса в 2025 году привлечет 623,4 млн грн кредита для реализации 70 неотложных проектов.

Решение принято 27 августа на внеочередной сессии горсовета.

С 2023 года бюджет города потерял более 3,9 млрд грн,, при этом расходы выросли на 29%.

Средства направят на здравоохранение, образование, дороги, ЖКХ, энергоустойчивость и гражданскую защиту.

Необходимость займа в мэрии объясняют значительными финансовыми потерями: с 2023 года бюджет города недополучил более 3,9 млрд грн, которые были изъяты в госбюджет. При этом расходы общины выросли на 29%, а доходы — лишь на 14%.

В условиях войны приоритетными остаются расходы на ликвидацию последствий разрушений, социальную поддержку, обустройство укрытий, помощь военным и переселенцам. Чтобы избежать кризиса в других сферах, привлеченные средства направят на реализацию 70 неотложных проектов, среди которых:

Здравоохранение (186,9 млн грн) : закупка современного оборудования, ремонт сетей инфекционной больницы.

Образование (81,7 млн грн) : модернизация укрытий и систем безопасности в школах.

Дорожное хозяйство (125 млн грн) : ремонт улиц, остановок и ключевых путепроводов.

ЖКХ (220,7 млн грн) : обновление ливневого коллектора, берегозащитные работы, лифты, водоотвод.

Энергоустойчивость (110 млн грн) : подключение когенерационных машин для критической инфраструктуры.

Гражданская защита (9 млн грн): закупка спецтехники для спасателей.

В мэрии подчеркивают: это не инвестиции «на будущее», а устранение критических проблем, необходимых для поддержания жизни города во время войны.

Напомним, некоторые депутаты горсовета поставили под сомнение целесообразность кредитных заимствований в условиях военного времени.

