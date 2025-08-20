Ключевые моменты:

22 августа горсовет Одессы рассмотрит вопрос кредита на 623 млн грн.

Депутат Ольга Квасницкая считает, что средства пойдут на проекты с высоким риском коррупции.

В проекте нет финансирования на восстановление разрушенного жилья и жилье для ВПЛ.

Средства планируют направить на дорожные ремонты, фасады, закупку оборудования.

Уже есть признаки двойного финансирования (например, гимназия №61).

Кредит увеличит долговую нагрузку на одесситов, хотя грантовые программы дают безвозвратные ресурсы.

Своими опасениями Ольга Квасницкая поделилась на своей странице в Фейсбук. Депутат подчеркивает, что власти прикрываются формулировками вроде «помощь армии» и «укрытия для детей», однако в проекте нет финансирования на восстановление жилья одесситов, пострадавших от обстрелов, или обеспечение жильем ВПЛ. При этом значительная часть средств планируется на дорожные ремонты, фасады и закупку оборудования.

Кроме того, уже сейчас город имеет ограниченный бюджет, полностью использован резервный фонд, а возможность привлечь гранты и льготные ресурсы от международных организаций (ЕИБ, ЕБРР, USAID, UNDP) фактически упущена.

Некоторые объекты, заявленные в списке для кредитных средств, уже получают финансирование из других источников, что свидетельствует о двойном финансировании.

“Проект решения, как и обоснование к нему, у депутатов отсутствует, но из докладной записки, озвученной на фракциях, мы наблюдаем двойное финансирование. Некоторые объекты (например, гимназия №61) уже получают финансирование, но снова фигурируют в списке на кредит”, — пишет депутат.

Квасницкая настаивает, что для города оптимальнее готовить проектно-сметную документацию и интегрировать проекты в программы международных фондов и госсубвенций, чем брать кредит под высокие проценты.

“Следовательно, считаю привлечение кредита в размере 623 млн грн не является оптимальным решением для Одессы.В условиях войны и разрушений первоочередным является закупка дронов и восстановление жилья/критической инфраструктуры, строительство жилья для ВПЛ, а не косметические ремонты или расширение дорог”, — подчеркивает депутат.

