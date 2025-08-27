Ключевые моменты:
- Кабмин утвердил продажу 99,57% акций Одесского припортового завода.
- Стартовая цена на аукционе — 4,49 млрд грн.
- Покупатель обязан сохранить профильную деятельность и инвестировать в развитие минимум 500 млн грн.
- Погасить долги и рассчитаться с кредиторами.
Кабинет Министров Украины утвердил продажу 99,57% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), расположенного в Пивденном. Аукцион пройдет в электронном формате, стартовая цена госпакета акций составляет 4 млрд 488 млн 523 тыс. грн. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Приватизация завода стартовала еще в декабре 2024 года как часть программы большой приватизации. Цена не включает дополнительных обязательств, которые влияют на реальную стоимость актива.
Будущий владелец предприятия обязан:
- сохранить профильную деятельность в течение 5 лет;
- инвестировать не менее 500 млн грн в развитие;
- погасить задолженность по зарплате и перед бюджетом за 1 год;
- в течение 5 лет рассчитаться с кредиторами (кроме тех, против которых введены санкции, а также связанных с гражданами/резидентами РФ и Беларуси);
- обеспечить социальные гарантии сотрудникам;
- соблюдать экологические нормы.
Фонд госимущества будет ежегодно отчитываться перед Кабмином о выполнении условий договора. В правительстве считают, что приватизация поможет восстановить работу завода.
ОПЗ специализируется на производстве химической продукции и ее экспорте морским транспортом. С 2021 года предприятие фактически простаивает: выпуск аммиака был остановлен из-за проблем с газом и ценами на рынке, а в 2022 году завод законсервировали. Недавно единственный источник дохода — перевалка зерна — также был остановлен после атак РФ.
Читайте также:
- В Одессе во второй раз за огромные деньги продали остатки завода «Орион»
- В Одесской области выставили на продажу руины “Прогресса”
- Белгород-Днестровский порт удалось продать с 13-й попытки – кто покупатель