Ключевые моменты:

Кабмин утвердил продажу 99,57% акций Одесского припортового завода.

Стартовая цена на аукционе — 4,49 млрд грн.

Покупатель обязан сохранить профильную деятельность и инвестировать в развитие минимум 500 млн грн.

Погасить долги и рассчитаться с кредиторами.

Кабинет Министров Украины утвердил продажу 99,57% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), расположенного в Пивденном. Аукцион пройдет в электронном формате, стартовая цена госпакета акций составляет 4 млрд 488 млн 523 тыс. грн. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Приватизация завода стартовала еще в декабре 2024 года как часть программы большой приватизации. Цена не включает дополнительных обязательств, которые влияют на реальную стоимость актива.

Будущий владелец предприятия обязан:

сохранить профильную деятельность в течение 5 лет;



инвестировать не менее 500 млн грн в развитие;



погасить задолженность по зарплате и перед бюджетом за 1 год;



в течение 5 лет рассчитаться с кредиторами (кроме тех, против которых введены санкции, а также связанных с гражданами/резидентами РФ и Беларуси);



обеспечить социальные гарантии сотрудникам;



соблюдать экологические нормы.



Фонд госимущества будет ежегодно отчитываться перед Кабмином о выполнении условий договора. В правительстве считают, что приватизация поможет восстановить работу завода.

ОПЗ специализируется на производстве химической продукции и ее экспорте морским транспортом. С 2021 года предприятие фактически простаивает: выпуск аммиака был остановлен из-за проблем с газом и ценами на рынке, а в 2022 году завод законсервировали. Недавно единственный источник дохода — перевалка зерна — также был остановлен после атак РФ.

