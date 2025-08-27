Ключевые моменты

В Одессе представили целевую программу сохранения культурного наследия на 2025–2028 годы.

Общий бюджет программы – 663,5 млн грн: 197,7 млн грн – из городского бюджета, 465,8 млн грн – из других источников.

Из 1 354 памятника и объекта культурного наследия в Одессе по 68 объектам уже есть проектная документация.

Как сообщили в мэрии, 15 августа прошли общественные слушания, на которых программу поддержали в действующей редакции. Всего было одобрено 17 предложений.

После завершения военного положения власти ожидают расширения перечня объектов для реставрации, особенно в пределах зоны ЮНЕСКО.

На территории города находятся 1 354 памятника и объекта культурного наследия, включая 40 — национального значения. Из них 1006 объектов входят в зону ЮНЕСКО и находятся под защитой.

В мэрии отмечают, что война серьёзно осложнила охрану исторического наследия: срываются реставрационные работы, страдает учёт и инвентаризация, растёт риск повреждений из-за ракетных и дроновых атак, а также ощущается дефицит специалистов в сфере реставрации.

На сегодня по 68 объектам разработана проектная документация (частично или полностью), однако строительные работы пока не начаты: по 13 объектам документы готовы, по 35 требуют корректировки (разработаны до 2022 года), ещё по 20 — находятся в стадии подготовки.

