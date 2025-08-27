Ключевые моменты:

Кабмин назначил 40-летнего Алексея Химченко заместителем председателя Одесской ОВА.

Химченко родился в Одессе, окончил юракадемию.

Работал в одесских и киевских прокуратурах.

С 2023 года возглавлял Винницкую областную прокуратуру.

О новом назначении на должность заместителя председателя Одесской ОВА сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Алексей Химченко родился в 1985 году в Одессе, окончил Национальную юридическую академию.

Карьеру в органах прокуратуры начал в 2007 году в Одессе, впоследствии занимал руководящие должности в одесских и киевских прокуратурах, а также был первым заместителем прокурора Одесской области.

В 2023- 2025 годах руководил Винницкой областной прокуратурой.

Напомним, певец и телеведущий из Одессы Коля Серга, который служит в ВСУ, стал внештатным советником министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

