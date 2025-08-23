Ключевые моменты:

Сегодня, 23 августа 2025 года, исполнилось два года с начала акции «Деньги на ВСУ» у мэрии Одессы.

На пикет вышел мэр Геннадий Труханов и выразил недовольство присутствием Виктории Кучурки — директора издательства, выпускающего «Одесскую жизнь».

Мэр вел себя высокомерно и пренебрежительно по отношению к пикетчикам.

Активисты критикуют отсутствие прозрачного механизма предоставления помощи воинским подразделениям и расходы бюджета на второстепенные тендеры.

Городская власть заявляет о миллиардных расходах на оборону, но участники акции считают их недостаточными и требуют большей подотчетности.

Общественная активистка Мария Калмыкова поделилась впечатлениями от встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым, который сегодня посетил мирный пикет вместе со своими подчиненными. По словам активистки, общение с мэром разочаровало участников акции.

Спорная встреча с мэром

Диалог, как рассказывает Калмыкова, начался с реплики мэра: «У вас слишком много свободного времени?», адресованной Виктории Кучурке — матери военнослужащего и директора информационного агентства «Центр Медиа», отвечающего за выпуск «Одесской жизни».

Эта деталь делает позицию мэра и его отношение к активистам особенно показательными, поскольку речь идет о представительнице медиа-сферы города.

— Коммуникация была высокомерной, пренебрежительной, без какого-либо уважения к матерям и женам военных, — отмечает Мария Калмыкова. По ее словам, мэр не проявлял готовности к диалогу, вместо этого хвалил собственные достижения и обвинял граждан в непонимании ситуации.

Какова цель акции «Деньги на ВСУ»

Акция «Деньги на ВСУ» началась в Одессе в августе 2023 года и вскоре распространилась на большинство украинских городов. Активисты требуют перенаправить бюджетные средства с ремонтов парков, скверов и других инфраструктурных проектов на помощь армии.

Одесситы неоднократно выходили на пикеты, требуя отменить тендеры на реконструкцию судов и театров, а средства направить на нужды армии.

Критика прозрачности городской власти

В своем посте Мария Калмыкова критикует работу горсовета, ссылаясь на непрозрачность тендеров и сложности с получением помощи воинскими подразделениями.

— Вы утверждаете, что «все знают», как получить помощь воинской части от горсовета, но почему-то на деле никто не знает, — цитирует активистка слова мэра, критикуя отсутствие четкого механизма предоставления помощи.

Активистка также обратила внимание на ситуацию с внутренне перемещенными лицами и одесситами, потерявшими жилье из-за российских обстрелов.

Позиция активистов

— Мы все видим. Мы не оставим вас в покое. Мы будем и дальше требовать прозрачности и подотчетности, — заявляет Калмыкова, подчеркивая, что бюджетные средства принадлежат налогоплательщикам.

По данным мэрии, с начала текущего года из бюджета Одессы было выделено более миллиарда гривен на нужды обороны города и поддержку ВСУ. Однако активисты считают эти меры недостаточными и продолжают требовать большей прозрачности в расходовании средств.

Акция «Деньги на ВСУ» продолжает регулярно проходить возле здания Одесского горсовета на Думской площади, демонстрируя активную гражданскую позицию одесситов в поддержке украинских защитников.

