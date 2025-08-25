Ключевые моменты:

Комиссия по бюджету и финансам согласовала вынесение на внеочередную сессию вопроса о кредите в 623,4 млн грн.

Минфин одобрил заимствование и список из 70 объектов, которые профинансируют за счет кредита.

Срок — до 36 месяцев, проценты за 3 года — 171 млн грн.

Кредит нужен для ремонта и обновления объектов социальной сферы.

Некоторые депутаты сомневаются в целесообразности заимствования в военное время.

Как сообщили на заседании 25 августа, Министерство финансов уже одобрило заимствование и перечень объектов, которые профинансируют за счет кредитных средств. По данным департамента финансов, кредит планируется на срок до 36 месяцев с возможностью досрочного погашения при наличии бюджетных остатков. Общая сумма процентов за три года составит около 171 миллиона гривен.

При этом депутат Владимир Корниенко заявил, что депутаты не получили проект решения и перечень объектов заранее, а информацию о кредите вынуждены узнавать из СМИ. Он также поставил под сомнение целесообразность кредитных заимствований в условиях военного времени.

Глава комиссии Алексей Потапский пояснил, что средства направят на ремонт и обновление 70 городских объектов, работы по которым уже заложены в бюджете. По его словам, заимствование также имеет политическую цель — сохранить остатки городского бюджета от возможного изъятия в государственный.

Одесский бюджет уже недополучил более 1,5 млрд грн из-за изменения распределения военного налога, а включение города в перечень территорий боевых действий принесет еще минус 200 млн грн поступлений.

Согласно информации СМИ, кредитные средства планируется направить на:

здравоохранение (ремонт и оснащение больниц, роддомов, поликлиник, центров реабилитации и диагностики);

образование (капремонты, укрытия, энергосбережение, противопожарные мероприятия);

соцзащиту (обновление инфраструктуры гуманитарного центра);

дорожное хозяйство (ремонт улиц и проездов);

гражданскую защиту (закупка техники для спасателей);

ЖКХ (ремонт коллектора и берегоукрепление, замена насосов, лифтов и когенерационных установок).

«Всю необходимую информацию депутаты получат в установленном порядке», — заверил Потапский.

Напомним, Депутат Ольга Квасницкая считает, что кредитные средства пойдут на проекты с высоким риском коррупции, а долговая нагрузка ляжет на одесситов.

По теме: В Одессе продолжается капремонт «инфекционки» — получено новое финансирование (фото)