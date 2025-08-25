Ключевые моменты:
- Комиссия по бюджету и финансам согласовала вынесение на внеочередную сессию вопроса о кредите в 623,4 млн грн.
- Минфин одобрил заимствование и список из 70 объектов, которые профинансируют за счет кредита.
- Срок — до 36 месяцев, проценты за 3 года — 171 млн грн.
- Кредит нужен для ремонта и обновления объектов социальной сферы.
- Некоторые депутаты сомневаются в целесообразности заимствования в военное время.
Как сообщили на заседании 25 августа, Министерство финансов уже одобрило заимствование и перечень объектов, которые профинансируют за счет кредитных средств. По данным департамента финансов, кредит планируется на срок до 36 месяцев с возможностью досрочного погашения при наличии бюджетных остатков. Общая сумма процентов за три года составит около 171 миллиона гривен.
При этом депутат Владимир Корниенко заявил, что депутаты не получили проект решения и перечень объектов заранее, а информацию о кредите вынуждены узнавать из СМИ. Он также поставил под сомнение целесообразность кредитных заимствований в условиях военного времени.
Глава комиссии Алексей Потапский пояснил, что средства направят на ремонт и обновление 70 городских объектов, работы по которым уже заложены в бюджете. По его словам, заимствование также имеет политическую цель — сохранить остатки городского бюджета от возможного изъятия в государственный.
Одесский бюджет уже недополучил более 1,5 млрд грн из-за изменения распределения военного налога, а включение города в перечень территорий боевых действий принесет еще минус 200 млн грн поступлений.
Согласно информации СМИ, кредитные средства планируется направить на:
- здравоохранение (ремонт и оснащение больниц, роддомов, поликлиник, центров реабилитации и диагностики);
- образование (капремонты, укрытия, энергосбережение, противопожарные мероприятия);
- соцзащиту (обновление инфраструктуры гуманитарного центра);
- дорожное хозяйство (ремонт улиц и проездов);
- гражданскую защиту (закупка техники для спасателей);
- ЖКХ (ремонт коллектора и берегоукрепление, замена насосов, лифтов и когенерационных установок).
«Всю необходимую информацию депутаты получат в установленном порядке», — заверил Потапский.
Напомним, Депутат Ольга Квасницкая считает, что кредитные средства пойдут на проекты с высоким риском коррупции, а долговая нагрузка ляжет на одесситов.
