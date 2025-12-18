Ключевые моменты:
- Антикоррупционный суд закрыл дело против Дмитрия Головина
- Обвинение изменили на служебную халатность, по которой истек срок давности
- Суд отменил аресты на имущество фигурантов
Антикорсуд закрыл дело Дмитрия Головина
Высший антикоррупционный суд Украины закрыл уголовное производство против бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и адвоката его экс-первого заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Производство прекратили в связи с освобождением обвиняемых от уголовной ответственности. Также суд отменил все аресты на имущество, которые ранее были наложены решениями Соломенского районного суда Киева и самого Антикорсуда.
Дело находилось на рассмотрении суда с августа 2021 года. Изначально обвиняемыми были четыре человека: двое бывших руководителей Национальной полиции и двое представителей частных компаний. Их подозревали в незаконном завладении имуществом в особо крупных размерах, совершенном организованной группой.
Однако 15 декабря 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры изменил обвинение бывшим полицейским на служебную халатность. Это преступление относится к нетяжким, а срок давности по нему истек еще в 2023 году, что и стало основанием для закрытия дела.
В чем обвиняли Головина
Напомним, Дмитрий Головин занимал должность начальника полиции Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019 года.
25 июля 2019 года его задержали в Одессе по подозрению в масштабном хищении.
По версии следствия, в 2017 году руководители коммерческих структур совместно с бывшими руководителями полиции незаконно завладели контрафактной табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в уголовном производстве. После этого товар выпустили в незаконный оборот.
Речь шла о семи морских контейнерах сигарет, стоимость которых на черном рынке могла достигать около 50 миллионов гривен.