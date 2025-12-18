Ключевые моменты:

Антикоррупционный суд закрыл дело против Дмитрия Головина

Обвинение изменили на служебную халатность, по которой истек срок давности

Суд отменил аресты на имущество фигурантов

Антикорсуд закрыл дело Дмитрия Головина

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл уголовное производство против бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и адвоката его экс-первого заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Производство прекратили в связи с освобождением обвиняемых от уголовной ответственности. Также суд отменил все аресты на имущество, которые ранее были наложены решениями Соломенского районного суда Киева и самого Антикорсуда.

Дело находилось на рассмотрении суда с августа 2021 года. Изначально обвиняемыми были четыре человека: двое бывших руководителей Национальной полиции и двое представителей частных компаний. Их подозревали в незаконном завладении имуществом в особо крупных размерах, совершенном организованной группой.

Однако 15 декабря 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры изменил обвинение бывшим полицейским на служебную халатность. Это преступление относится к нетяжким, а срок давности по нему истек еще в 2023 году, что и стало основанием для закрытия дела.

В чем обвиняли Головина

Напомним, Дмитрий Головин занимал должность начальника полиции Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019 года.

25 июля 2019 года его задержали в Одессе по подозрению в масштабном хищении.

По версии следствия, в 2017 году руководители коммерческих структур совместно с бывшими руководителями полиции незаконно завладели контрафактной табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в уголовном производстве. После этого товар выпустили в незаконный оборот.

Речь шла о семи морских контейнерах сигарет, стоимость которых на черном рынке могла достигать около 50 миллионов гривен.