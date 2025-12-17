Ключевые моменты:

В начале декабря Одесса полностью погасила кредит и проценты;

Речь идет о займе на 623 млн гривен, взятом ранее городским советом;

За почти 20 лет Одесса переплатила по кредитам более 1,7 млрд гривен.

Одесса досрочно погасила кредит

Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в начале декабря город полностью закрыл кредит и проценты по нему. Этот заем был оформлен городским советом еще в сентябре и стал серьезной нагрузкой для бюджета. ПРо его словам освобожденные средства перераспределены на поддержку Сил обороны и увеличен фонд помощи людям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии.

В середине ноября 2025 года Сергей Лысак поручил чиновникам проверить, можно ли досрочно погасить кредит на 623 миллиона гривен, который в августе в спешке оформил экс-мэр Одессы Геннадий Труханов. По словам главы МВА, у города есть собственные свободные средства, поэтому необходимости в кредитах нет.

«Если бюджет позволяет, одесситы не должны платить проценты», — подчеркнул Сергей Лысак. По его мнению, отказ от займов поможет избежать лишних переплат и эффективнее использовать деньги громады.

Почему кредиты стали проблемой для Одессы

Центр публичных расследований проанализировал кредитную историю Одессы за последние годы. Выяснилось, что город регулярно брал займы, а проценты по ним годами выплачивались из бюджета — фактически за счет налогов жителей.

Так, с 2006 по 2010 год Одесса заплатила 144,5 млн грн процентов, с 2011 по 2013 год — 88,3 млн грн. Во время управления городом Геннаддием Трухановым сумма процентов достигла 1 млрд 495 млн грн. В целом за почти два десятилетия город переплатил по кредитам более 1,7 млрд гривен.

При этом только в 2024 году Одесса не тратила средства на обслуживание долгов.

Анализ целей заимствований показал, что кредиты брали не на масштабное развитие, а на обычные нужды: ремонты, покупку оборудования для коммунальных предприятий, лифты, отопление и энергоэффективность. То есть на то, что город обязан делать и без кредитных денег.

В отдельных решениях прямо указывалось, что новые займы брались для погашения старых долгов. Ни одного действительно крупного инфраструктурного проекта, который бы оправдывал такие кредиты, выявлено не было.

Депутат горсовета Ольга Квасницкая метко охарактеризовала такую политику как «кредит на латание дыр, а не развитие».

Несмотря на наличие средств на счетах, город продолжал брать новые займы. Лишь с приходом нового руководства было заявлено, что Одесса может и должна обходиться без кредитов, используя собственный бюджет.

Читайте также: «Одеськая жизнь» выпустила 1000-й номер: об издании, которое пережило кризисы и стало медиахолдингом