Ключевые моменты:
- Рекордные 64 млрд грн налогов с Одесской области за 2025 год.
- Государственный бюджет получил 36,9 млрд. грн.
- В 2026 году планируется осуществить 246 инспекций бизнеса в Одесском регионе.
За год 64 млрд гривен налогов
По данным налоговой, с января по декабрь 2025 года предприятия и ФЛП Одесской области перечислили в бюджеты всех уровней 64 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Следует отметить, что это на 20,4% превышает показатель 2024 года. Поступления выросли на 10,9 млрд. гривен.
В общей сложности, 36,9 млрд грн поступило в государственный бюджет, что на 26,2% больше, чем в 2024 году.
А вот бюджеты территориальных громад Одесской области получили 27,1 млрд грн. По сравнению с 2024 годом поступления выросли на 13,3% или на 3,2 млрд грн.
Напомним, в нашем регионе запланировано 246 плановых инспекций. В фокусе в Одесской области — плановые документальные проверки бизнеса.
Читайте также: «Люстдорф» продают: как долги бизнесмена лишают Одессу футбольной легенды.