Ключевые моменты:

Рекордные 64 млрд грн налогов с Одесской области за 2025 год.

Государственный бюджет получил 36,9 млрд. грн.

В 2026 году планируется осуществить 246 инспекций бизнеса в Одесском регионе.

За год 64 млрд гривен налогов

По данным налоговой, с января по декабрь 2025 года предприятия и ФЛП Одесской области перечислили в бюджеты всех уровней 64 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Следует отметить, что это на 20,4% превышает показатель 2024 года. Поступления выросли на 10,9 млрд. гривен.

В общей сложности, 36,9 млрд грн поступило в государственный бюджет, что на 26,2% больше, чем в 2024 году.

А вот бюджеты территориальных громад Одесской области получили 27,1 млрд грн. По сравнению с 2024 годом поступления выросли на 13,3% или на 3,2 млрд грн.

Напомним, в нашем регионе запланировано 246 плановых инспекций. В фокусе в Одесской области — плановые документальные проверки бизнеса.

