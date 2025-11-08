Герб Одессы

Ключевые моменты:

  • Начальником юридического отдела Одесской городской военной администрации станет Денис Балух.
  • Балух трижды избирался депутатом горсовета, был членом «Нашей Украины» и партии «Доверяй делам».
  • По образованию юрист, ранее работал в управлении юстиции Одесской области.
  • С 2006 года занимал должность государственного эксперта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Стоит отметить, что Денис Балух – уже давно не новичок в одесской политике: он трижды избирался депутатом горсовета. Ранее он был членом партии «Наша Украина», а в 2015 году прошел в горсовет от партии Геннадия Труханова «Доверяй делам».

По образованию Балух – юрист. В 2003 году он руководил отделом организационно-аналитического обеспечения деятельности управлений юстиции Одесской области, а с 2006 года работал государственным экспертом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщалось ранее, в Одессе создадут отдельный департамент по делам ветеранов, который будет заниматься всеми вопросами поддержки защитников и их семей

