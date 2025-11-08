Ключевые моменты:
Стоит отметить, что Денис Балух – уже давно не новичок в одесской политике: он трижды избирался депутатом горсовета. Ранее он был членом партии «Наша Украина», а в 2015 году прошел в горсовет от партии Геннадия Труханова «Доверяй делам».
По образованию Балух – юрист. В 2003 году он руководил отделом организационно-аналитического обеспечения деятельности управлений юстиции Одесской области, а с 2006 года работал государственным экспертом Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщалось ранее, в Одессе создадут отдельный департамент по делам ветеранов, который будет заниматься всеми вопросами поддержки защитников и их семей
