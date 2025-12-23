Ключевые моменты:

Депутат горсовета (глава земельной комиссии) требовала 9500 долларов за передачу в аренду 95 гектаров земли.

Фигурантку задержали после получения основной части суммы – 8000 долларов.

По неофициальным данным, задержанная – врач-неонатолог и депутат от «Батьківщини» Лариса Торбинская.

Сотрудники полиции и СБУ задокументировали коррупционную схему, которую наладила народная избранница.

По данным следствия, к ней обратился мужчина, желающий взять в аренду 95 гектаров земли для фермерства. Чиновница, будучи главой профильной комиссии по земельным вопросам, заверила гражданина, что может «гарантировать» ему нужный результат. Свои услуги она оценила в 9500 долларов – фактически по 100 долларов за каждый гектар. Депутат дала понять: без денег вопрос решен не будет.

Правоохранители задержали фигурантку «на горячем» после получения очередного транша. В общей сложности она успела забрать 8 тысяч долларов, после чего сообщила клиенту, что обещание выполнено.

На основании собранных улик женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, сопряженное с вымогательством). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По неофициальной информации издания «Думская», речь идет о депутате от партии «Батьківщина» Ларисе Торбинской. Примечательно, что подозреваемая работает врачом-неонатологом в Одесской областной детской больнице.

Ранее Высший антикоррупционный суд прекратил уголовное дело против бывшего руководителя полиции Одесской области Дмитрия Головина.