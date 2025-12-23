Ключевые моменты:

  • Россия ночью атаковала юг Одесской области дронами, повреждены дома, порт и энергосети.
  • Пожары в жилых домах и на складах оперативно ликвидированы, пострадавших нет.
  • В районах ударов есть перебои с электричеством, работает «Пункт незламності», помощь получили около 900 человек.

О последствиях ночной атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным ОВА, в результате атаки в одном из районов повреждены гражданский сухогруз и складское помещение. Также загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж.

Несмотря на то, что работу спасателей усложняли постоянные воздушные тревоги, все пожары оперативно ликвидировали.

Ночная атака дронов России по Одесской области, 23 декабря 2025

Массированная атака БпЛА по Одесской области, 23 декабря 2025

Россия атаковала юг Одесской области дронами: спасатели тушат пожар

В еще одном районе районе в результате удара БпЛА повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных. Также пострадало пустое складское помещение.

Погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки БпЛА на Одесчину 23 декабря 2025

Последствия атаки БпЛА на Одесчину: разрушены дома

В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением, сообщает Кипер. Критическая инфраструктура заживлена от генераторов. Развернута работа «Пунктов незламності» – за помощью уже обратились около 900 человек.

На местах продолжаются происшествия работают спасательные и аварийно-восстановительные службы.

