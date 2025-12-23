Ключевые моменты:

Россия ночью атаковала юг Одесской области дронами, повреждены дома, порт и энергосети.

Пожары в жилых домах и на складах оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

В районах ударов есть перебои с электричеством, работает «Пункт незламності», помощь получили около 900 человек.

О последствиях ночной атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным ОВА, в результате атаки в одном из районов повреждены гражданский сухогруз и складское помещение. Также загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж.

Несмотря на то, что работу спасателей усложняли постоянные воздушные тревоги, все пожары оперативно ликвидировали.

Читайте также: Россия атаковала Одессу дронами и бьет ракетами по всей Украине

В еще одном районе районе в результате удара БпЛА повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных. Также пострадало пустое складское помещение.

Погибших и пострадавших нет.

В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением, сообщает Кипер. Критическая инфраструктура заживлена от генераторов. Развернута работа «Пунктов незламності» – за помощью уже обратились около 900 человек.

На местах продолжаются происшествия работают спасательные и аварийно-восстановительные службы.

По теме: ПВО в Одесской области усилят: возможны кадровые изменения.