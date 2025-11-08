Ключевые моменты:
- В Черноморске возле ТЦК женщина применила перцовый баллончик против военнослужащего.
- Пострадавший получил химические ожоги роговицы обоих глаз.
- Суд признал женщину виновной по статье 125 УК Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений).
Согласно материалам Единого реестра судебных решений, конфликт начался со словесной перепалки между сотрудником ТЦК и местной жительницей. В разговор вмешалась невестка женщины, которая достала газовый баллончик и распылила его прямо в лицо работнику центра. Пострадавший обратился за медицинской помощью, врачи зафиксировали ожоги роговицы обоих глаз. Эксперты квалифицировали повреждения как легкие.
Читайте также: В Одессе мужчина напал на работника ТЦК с ножом: что решил суд
На суде обвиняемая утверждала, что действовала в защиту свекрови, так как якобы сотрудник ТЦК ее якобы толкнул. Однако свидетели и видеозапись с места происшествия опровергли эти слова, показав, что женщина действовала умышленно.
Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений) и назначил штраф в размере 850 гривен.
Напомним, ранее Приморский райсуд Одессы вынес приговор местной жительнице, которая публиковала в TikTok видео о работе ТЦК.