Ключевые моменты:

В Черноморске возле ТЦК женщина применила перцовый баллончик против военнослужащего.

Пострадавший получил химические ожоги роговицы обоих глаз.

Суд признал женщину виновной по статье 125 УК Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений).

Согласно материалам Единого реестра судебных решений, конфликт начался со словесной перепалки между сотрудником ТЦК и местной жительницей. В разговор вмешалась невестка женщины, которая достала газовый баллончик и распылила его прямо в лицо работнику центра. Пострадавший обратился за медицинской помощью, врачи зафиксировали ожоги роговицы обоих глаз. Эксперты квалифицировали повреждения как легкие.

На суде обвиняемая утверждала, что действовала в защиту свекрови, так как якобы сотрудник ТЦК ее якобы толкнул. Однако свидетели и видеозапись с места происшествия опровергли эти слова, показав, что женщина действовала умышленно.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений) и назначил штраф в размере 850 гривен.

