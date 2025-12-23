Ключевые моменты:

Из-за массированных атак на энергосистему Украины Бессарабская громада регулярно сталкивается с блэкаутами, даже без локальных обстрелов.

Электрики Тарутинского участка работают в режиме нон-стоп, восстанавливая сети и помогая коллегам из других районов Одесской области после обстрелов.

Одной из самых больших сложностей стала коммуникация с жителями, которым трудно понять, что энергосистема страны — это единая взаимосвязанная цепь.

От «когтей» к современным вышкам: как изменилась профессия

Дмитрий Калкатинич, ведущий инженер Тарутинского участка, отдал энергетике 32 года. Он — «Лучший в профессии» по версии Министерства энергетики и хорошо помнит времена, когда всё держалось на энтузиазме.

– Хорошо помню, как мы работали только с помощью лазов, или «когтей», — вспоминает Дмитрий. — Сейчас у нас есть всё: современные вышки, качественная спецодежда, профессиональный инструмент. Хотя в селах электрики иногда всё ещё используют «когти», когда нужно быстро выполнить небольшую работу. Для молодежи это уже «смешной архаизм».

Сегодня на предприятии работают 52 специалиста. В первые годы большой войны тарутинские бригады выезжали в прифронтовые зоны, а сейчас помогают коллегам из других участков Одесской области восстанавливать сети после обстрелов.

Почему нет света, если «не прилетало»?

Одна из самых сложных задач для энергетиков сегодня — не ремонт, а общение с разгневанными потребителями.

– В нашей местности обстрелов нет, а блэкауты есть. Люди возмущаются, звонят, скандалят, — говорит инженер. — Трудно объяснить, что энергосеть страны — это единая замкнутая цепь. Если одно звено разорвано где-то далеко под Одессой или Киевом — страдает вся сеть.

Важно знать: местные электрики не включают и не выключают свет по собственному желанию. Все команды поступают от диспетчерских пунктов в Измаиле и Одессе согласно графикам «Укрэнерго».

– Ведь все привыкли: если платят за электричество, то хотят получать качественное и постоянное электроснабжение. Тем, кто не был под обстрелами, трудно объяснить, почему нет света. Хотя мы постоянно простыми словами объясняем, как выглядит ситуация. Но люди не хотят этого понимать и по старой привычке звонят нам, — говорит энергетик.

Энергетики — как военные: всегда в полной готовности

Несмотря на наличие бронирования (которое коллективу продлили до ноября 2026 года), очереди из молодых специалистов под дверями нет. Средний возраст работников — 35–50 лет.

– Это тяжёлая и опасная работа ночью, в непогоду, на высоте. Сейчас энергетик — как солдат: в любой момент должен быть готов выехать в зону бедствия, — подчёркивает Дмитрий Калкатинич.

На участке действуют три бригады распределительных сетей под руководством опытных мастеров: Ивана Лазареска, Сергея Бейлекчи и Сергея Семёнова. Также работает оперативно-выездная бригада Алексея Дишли.

Благодаря европейским инвесторам в этом году для ребят обустроили современное модульное укрытие. А собственными силами энергетики наводят порядок в админздании: вместо «колхозной конторы» здесь появятся современная столовая и комната отдыха.

Уверен в своих: династии и детские мечты

Накануне профессионального праздника — Дня энергетика (22 декабря) — Дмитрий Иванович вспоминает ветеранов, которые развивали сети района: Владимира Меги, Василия Можара, Владимира Деменчука, Ивана Влада, Петра Дюльгера, Нила Бондара, Татьяну Юрчук, Софию Шонц, Надежду Попаз, Татьяну Клименко и многих других.

Современная команда — не менее преданная. Например, Алексей Дишли пришёл в профессию после 15 лет преподавания в лицее, вспомнив о своём дипломе электрика, когда жизнь заставила сменить сферу деятельности.

– Наша бригада обеспечивает быстрое и эффективное реагирование на внештатные ситуации — ликвидацию аварий, восстановление электропитания, а также выявляет и устраняет повреждения линий электропередачи, подстанций и внутренних сетей. В бригаде работают настоящие профессионалы с опытом десять и более лет. Мы всегда находимся в боевой готовности, потому что в любой момент можем получить вызов.

Вячеслав Монастырёв продолжает семейную династию — его отец и дядя всю жизнь отдали Тарутинскому РЭС.

А для Ивана Казака работа электрика была мечтой детства:

– Когда я в детстве видел электрика на столбе, он казался мне настоящим героем. Сейчас я понимаю, как подаётся электричество, а тогда думал, что он, как волшебник, творит чудеса — дарит людям свет в домах. Романтика исчезла, но ощущение того, что я делаю сверхважное дело, осталось.

Куда обращаться, если произошла авария

Если вы стали свидетелем аварии или у вас пропал свет вне графика, срочно звоните на круглосуточную горячую линию:

(068) 750-90-90,

(095) 750-90-90.

Оператор автоматически передаст информацию диспетчеру для выезда бригады.

На анонсном фото: Бригада энергетиков быстрого реагирования — Вячеслав Монастырёв, Иван Казак, Алексей Дишли (слева направо)