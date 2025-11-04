Ключевые моменты:

Заявление об увольнении Андрей Зарицкий написал прямо на совещании с главой Одесской ГВА Сергеем Лысаком.

Распоряжение об увольнении пока не подписано, поэтому формально чиновник все еще занимает должность.

По данным источников, решение Зарицкого связано с напряженными отношениями с Сергеем Лысаком.

Андрей Зарицкий написал заявление об увольнении

Андрей Зарицкий, и.о. директора департамента финансов Одесского горсовета, подал заявление об отставке во время аппаратного совещания с главой городской военной администрации Сергеем Лысаком.

Об этом сообщила журналистка Ирина Гриб. Источники в мэрии подтверждают этот факт, однако официального распоряжения об увольнении пока нет.

Как сообщает издание «Думская», решение Зарицкого могло быть вызвано сразу несколькими причинами. Первая — раздражение Лысака из-за того, что чиновник рассказывал о своих «теплых отношениях» с ним, что оказалось неправдой. Вторая — претензии к профессионализму: коллеги утверждают, что Зарицкий часто избегал ответственности и брал больничные перед важными заседаниями.

Третьей причиной стало спорное предложение Зарицкого «обнулить» депутатский корпус — фактически лишить депутатов их фондов и полномочий, сосредоточив все решения в руках администрации.

Зарицкий занимает должность с лета 2024 года, когда мэром Одессы был Геннадий Труханов. До этого он работал в КП «Одесскомэлектротранс» и в органах Государственной налоговой службы Украины.

Ранее исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль подписал распоряжение об увольнении заместителя мэра Валерия Силина, который занимал эту должность с октября 2023 года.

По теме: В Одессе обновили руководство: кого назначил Сергей Лысак