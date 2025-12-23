Ключевые моменты:

В Одессе и на побережье ожидается резкое похолодание, вызванное Скандинавским антициклоном Hella.

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя с мокрым снегом, порывистый северо-восточный ветер, а также туманы с плохой видимостью на дорогах.

Городские коммунальные службы переведены в режим готовности.

Как сообщает сегодня пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра, похолодание в Одессе связано с развитием обширного Скандинавского антициклона Hella.

«Температурный фон будет постепенно снижаться. Кое-где возможны небольшие осадки смешанной фазы – дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточного направления, местами порывистый», – информируют синоптики

Кроме того, в ночные и утренние часы ожидаются туманы, которые могут осложнить видимость на дорогах.

При этом в одесской мэрии заверили, что городские коммунальные службы готовы к ухудшению погоды.

Вы также можете узнать: Рождественская ярмарка продолжается в одесской Кирхе: угощения, фотозоны и кино с мультфильмами (фоторепортаж).

Фото Анжелы Королевич