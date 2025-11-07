Ключевые моменты:

Елена Буйневич уволилась из департамента образования Одессы

Руководитель департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич объявила о своем уходе с поста. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Буйневич подтвердила, что покидает должность по собственному желанию. Подробности и причины ухода она не уточнила.

«Спасибо за все реализованные и запланированные проекты, за профессионализм, за стойкость. Спасибо одесситам за постоянную связь, за конструктив, за эмоциональность. За хорошее и плохое, и за доверие. А отдельно — за достоинство и уважение. Я чувствовала его все эти годы. И уверена, что так и будет», — написала она.

Елена Буйневич в 1997-2008 годы работала психологом в Одесской СОШ №22. С августа 2008 года по январь 2015 года — директор Одесской СОШ №44. С января 2015 года по настоящее время возглавляла департамент образования и науки Одесского городского совета.

Ранее исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль подписал распоряжение об увольнении заместителя мэра Валерия Силина, который занимал эту должность с октября 2023 года.

