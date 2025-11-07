Ключевые моменты:

Решение о создании департамента рассмотрят 19 ноября на сессии горсовета.

Новое подразделение займется выплатами, льготами и оформлением статусов ветеранов.

Штат департамента сформируют за счет оптимизации кадров в сфере соцполитики.

Новый департамент по делам ветеранов в Одессе

Одесский горсовет планирует создать отдельный департамент по делам ветеранов, который возьмет на себя реализацию государственных и городских программ поддержки защитников Украины. Рассмотреть этот вопрос депутаты намерены на ближайшей сессии, 19 ноября.

Новый орган будет предоставлять и отзывать статусы инвалидов войны и членов семей погибших защитников, а также выплачивать компенсации за жилье. Кроме того, департамент займется назначением социальных пособий, компенсаций и других выплат, предусмотренных законодательством.

В его обязанности также войдет подготовка предложений о присвоении улицам и площадям имен ветеранов, организация памятных мероприятий и реализация программ профессиональной адаптации, психологической и медицинской реабилитации.

Как будет работать структура

В состав департамента войдут три управления — по выполнению городской целевой программы, реализации государственных инициатив и финансовому обеспечению. Также будет создано пять отделов: юридический, кадровый, по обращениям граждан, социальных инспекторов и фронт-офис.

Чтобы сформировать новый орган, планируется сократить часть должностей в департаменте труда и социальной политики — около 50 его сотрудников перейдут работать в ветеранский департамент. В мэрии уверяют, что дополнительные расходы будут минимальными, так как создание структуры пройдет за счет внутренней оптимизации.

Напомним, на прошлой неделе в горсовете ликвидировали коммунальное учреждение «Муниципальная варта». Решение принято, чтобы уменьшить бюджетные расходы и оптимизировать управление городскими структурами.

