Ключевые моменты:
- Решение о создании департамента рассмотрят 19 ноября на сессии горсовета.
- Новое подразделение займется выплатами, льготами и оформлением статусов ветеранов.
- Штат департамента сформируют за счет оптимизации кадров в сфере соцполитики.
Новый департамент по делам ветеранов в Одессе
Одесский горсовет планирует создать отдельный департамент по делам ветеранов, который возьмет на себя реализацию государственных и городских программ поддержки защитников Украины. Рассмотреть этот вопрос депутаты намерены на ближайшей сессии, 19 ноября.
Новый орган будет предоставлять и отзывать статусы инвалидов войны и членов семей погибших защитников, а также выплачивать компенсации за жилье. Кроме того, департамент займется назначением социальных пособий, компенсаций и других выплат, предусмотренных законодательством.
В его обязанности также войдет подготовка предложений о присвоении улицам и площадям имен ветеранов, организация памятных мероприятий и реализация программ профессиональной адаптации, психологической и медицинской реабилитации.
Как будет работать структура
В состав департамента войдут три управления — по выполнению городской целевой программы, реализации государственных инициатив и финансовому обеспечению. Также будет создано пять отделов: юридический, кадровый, по обращениям граждан, социальных инспекторов и фронт-офис.
Чтобы сформировать новый орган, планируется сократить часть должностей в департаменте труда и социальной политики — около 50 его сотрудников перейдут работать в ветеранский департамент. В мэрии уверяют, что дополнительные расходы будут минимальными, так как создание структуры пройдет за счет внутренней оптимизации.
Напомним, на прошлой неделе в горсовете ликвидировали коммунальное учреждение «Муниципальная варта». Решение принято, чтобы уменьшить бюджетные расходы и оптимизировать управление городскими структурами.
