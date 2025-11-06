Ключевые моменты:

И.о. мэра Одессы Игорь Коваль назначил трех советников.

Двое – Вероника Этнарович и Елена Павлова – работали при экс-мэре Геннадии Труханове.

Антон Скуфинский – новое лицо, будет курировать силовой блок и взаимодействовать с правоохранителями.

Советники работают без зарплаты и формальных полномочий, срок – один год.

Советники, двое из которых уже занимали аналогичные позиции при бывшем мэре города Геннадии Труханове, будут работать на общественных началах – без зарплаты и формальных полномочий – сроком на один год. Ими стали:

Вероника Этнарович – жена бывшего зампрокурора области, теперь советник по цифровому развитию и социально-гуманитарным вопросам. Ранее СМИ писали о том, что она пыталась выдать финансируемые из бюджета города работы за собственные достижения.

Елена Павлова, экс-вице-мэр, которая с 2015 года была советницей Труханова, будет курировать культуру, искусство и туризм.

Ранее Этнарович и Павлова входили в список из 22 советников и консультантов, деятельность которых 17 октября прекратил сам Коваль.

Новое лицо в команде – Антон Скуфинский, который займется силовым блоком, взаимодействием с правоохранительными органами и вопросами обороны. По информации источников, Скуфинский – непубличная фигура.

Напомним, у Геннадия Труханова было 22 советника, однако после лишения его гражданства и утраты должности их деятельность была прекращена.

