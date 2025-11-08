Ключевые моменты:
- С 8 ноября 2025 года трамвай №20 снова курсирует по Одессе.
- Это популярный маршрут, известный как «камышовый».
- Ранее движение трамвая №20 было приостановлено по техническим причинам.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Одесміськелестротранс».
«Уважаемые пассажиры! Трамвайный маршрут №20 возобновил свою работу», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о временной приостановке трамваев этого маршрута. Вместо трамвая №20 работали маршрутные автобусы.
Неделей ранее в Одессе было возобновлено движение трамвая №18.
