очеретовий трамвай

Ключевые моменты:

  • С 8 ноября 2025 года трамвай №20 снова курсирует по Одессе.
  • Это популярный маршрут, известный как «камышовый».
  • Ранее движение трамвая №20 было приостановлено по техническим причинам.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Одесміськелестротранс».

«Уважаемые пассажиры! Трамвайный маршрут №20 возобновил свою работу», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о временной приостановке трамваев этого маршрута. Вместо трамвая №20 работали маршрутные автобусы.

Неделей ранее в Одессе было возобновлено движение трамвая №18.

