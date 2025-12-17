Ключевые моменты:

Одесский горсовет представил нового главу Департамента культуры – Дмитрия Величко.

Величко – художник, декан художественно-графического факультета ПНПУ им. Ушинского.

Владимир Величко является членом Национального союза художников и журналистов.

Что известно о новом руководителе

Интересные кадровые изменения происходят в Одессе в последние дни. Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль назначил Дмитрия Величко исполняющим обязанности директора Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга.

Следует отметить, что Дмитрий Величко – известный художник, декан художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского. Кроме того, Величко руководит общественной организацией «Мотиватор» и благотворительной организацией «Сила украинского искусства».

С 2012 года он выкладывает на кафедре изобразительного искусства ПНПУ дисциплины по теории и практике рисунка, живописи, композиции, а также художественно-творческую практику.

В 2015 году Величко стал заместителем декана факультета, а в настоящее время занимает должность декана. Кроме того, новый руководитель культуры является членом Национального союза художников Украины и Национального союза журналистов Украины.

Напомним, стало известно, что Игорь Коваль уволил Владимира Хитренка с должности директора Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения.

