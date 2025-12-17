Ключевые моменты:
- Одесский горсовет представил нового главу Департамента культуры – Дмитрия Величко.
- Величко – художник, декан художественно-графического факультета ПНПУ им. Ушинского.
- Владимир Величко является членом Национального союза художников и журналистов.
Что известно о новом руководителе
Интересные кадровые изменения происходят в Одессе в последние дни. Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль назначил Дмитрия Величко исполняющим обязанности директора Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга.
Следует отметить, что Дмитрий Величко – известный художник, декан художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского. Кроме того, Величко руководит общественной организацией «Мотиватор» и благотворительной организацией «Сила украинского искусства».
С 2012 года он выкладывает на кафедре изобразительного искусства ПНПУ дисциплины по теории и практике рисунка, живописи, композиции, а также художественно-творческую практику.
В 2015 году Величко стал заместителем декана факультета, а в настоящее время занимает должность декана. Кроме того, новый руководитель культуры является членом Национального союза художников Украины и Национального союза журналистов Украины.
Напомним, стало известно, что Игорь Коваль уволил Владимира Хитренка с должности директора Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения.
