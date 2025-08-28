Ключевые моменты:

16-летний Марк из Одесской области, который спас друга из-под завалов Белгород-Днестровского лицея после ракетного удара в июне 2025 года, получил награду от ГСЧС;

Спасатели вручили юноше нагрудный знак «За отвагу в чрезвычайной ситуации»;

Теперь Марк планирует связать свое будущее со спасательной службой.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что мужество Марка является примером для взрослых и гордостью региона.

Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Одесской ОВА.

В областной администрации напомнили, что 23 июня 2025 года вражеская ракета попала в Белгород-Днестровский лицей, унеся жизни трех человек. Также пострадали более 10 человек, среди которых были и два подростка, одним из которых был Марк. Но парень не только смог самостоятельно выбраться из-под обломков здания, но и сумел спасти друга.

«Наш юный герой Одесщины получил награду от ГСЧС. Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области вручил юноше нагрудный знак «За отвагу в чрезвычайной ситуации»», – сообщили в ОВА.

Сейчас Марк мечтает связать свое будущее со спасательной службой.

«Его мужество и сила духа уже сегодня являются примером для взрослых. Он – гордость Одесщины и символ несокрушимости нашего края», – прокомментировал глава ОВА Олег Кипер.

