Ключевые моменты:
- 16-летний Марк из Одесской области, который спас друга из-под завалов Белгород-Днестровского лицея после ракетного удара в июне 2025 года, получил награду от ГСЧС;
- Спасатели вручили юноше нагрудный знак «За отвагу в чрезвычайной ситуации»;
- Теперь Марк планирует связать свое будущее со спасательной службой.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что мужество Марка является примером для взрослых и гордостью региона.
Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Одесской ОВА.
В областной администрации напомнили, что 23 июня 2025 года вражеская ракета попала в Белгород-Днестровский лицей, унеся жизни трех человек. Также пострадали более 10 человек, среди которых были и два подростка, одним из которых был Марк. Но парень не только смог самостоятельно выбраться из-под обломков здания, но и сумел спасти друга.
«Наш юный герой Одесщины получил награду от ГСЧС. Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области вручил юноше нагрудный знак «За отвагу в чрезвычайной ситуации»», – сообщили в ОВА.
Сейчас Марк мечтает связать свое будущее со спасательной службой.
«Его мужество и сила духа уже сегодня являются примером для взрослых. Он – гордость Одесщины и символ несокрушимости нашего края», – прокомментировал глава ОВА Олег Кипер.
