Ключевые моменты

  • 23 июня россияне разрушили учебное заведение в Белгороде-Днестровском;
  • Под завалами могут быть люди.

О первых последствиях дневной атаки баллистикой 23 июня по Белгороду-Днестровскому сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

“Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было. Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут” — сообщил  Кипер.

Новость дополняется…

Напомним, в ночь на 22 июня россияне атаковали ударными дронами юг Одесской области, а именно – Белгород-Днестровский район. В результате была разрушена местная станция экстренной скорой помощи. Выведены из строя 7 санитарных авто, 6 из них разбиты, одна карета скорой полностью сгорела.

 

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