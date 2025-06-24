Ключевые моменты:

Подросток герой: 16-летний Марк из Белгорода-Днестровского спас друга из-под завалов лицея после ракетной атаки;

Глава ОВА Олег Кипер рассказал о состоянии пострадавших вследствие вчерашней атаки;

Возможно ли восстановить здание лицея или придется строить новое, покажет экспертиза после разбора завалов;

В то же время все учителя и технические работники лицея сохранят работу, а обучение детей организуют в трех других школах, заверил глава ОВА.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, посетивший сегодня в больнице пострадавших от российской ракетной атаки школьников и директора лицея.

По словам Кипера, все раненые получают необходимую медицинскую помощь, их состояние медики оценивают как стабильное.

«Не могу не вспомнить о поступке 16-летнего Марка. После удара он бросился спасать своего друга Максима и буквально вытащил его из-под завалов. Парень не растерялся, не испугался – просто действовал. Поблагодарил Марка за его смелость. Это настоящий герой – тихий, юный, но несокрушимый», – поделился в своем Телерам-канале глава ОВА.

Кроме того, он сообщил, что обсудил вместе с директором лицея будущее заведения.

«Там училось более тысячи детей. Их дом знаний разрушен. Но образование не останавливается. Обучение с 1 сентября организуют в трех других школах. Все учителя и технические работники сохранят работу.

После разбора завалов будет экспертиза – она и решит, возможно ли восстановить здание или придется строить новое. Ясно одно: мы не оставим наших детей без образования», — добавил Олег Кипер.

Как сообщала «Одесская жизнь», в понедельник, 23 июня, средь бела дня российские террористы ударили баллистической ракетой по Белгороду-Днестровскому. В результате полностью разрушено здание лицея. В момент удара в помещении находились педагоги и подростки. Три человека погибли, восемь пострадавших остаются на стационарном лечении в больнице.

Читайте также: Василий Ломаченко отреагировал на обстрел школы, в которой он учился.