Прогноз погоды в Одессе на 29 августа

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 16-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 29 августа

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

