Прогноз погоды в Одессе на 29 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 16-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
