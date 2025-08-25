Ключевые моменты:

Водителю-саперу 808 Днестровской отдельной бригады поддержки Михаилу Корсуну присвоено звание Герой Украины за спасение побратимов.

В марте 2025 года на Курщине он эвакуировал около 30 бойцов.

Его подвиг был отмечен высшей государственной наградой – орденом «Золотая Звезда».

Как сообщили в пресс-службе бригады, президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» старшему солдату 808 Днестровской отдельной бригады поддержки Михаилу Корсуну. Соответствующий указ №652/2025 подписан 23 августа 2025 года.

Михаил родом из Днепра. С августа 2023 года присоединился к рядам бригады и, в составе инженерно-саперного подразделения, выполнял боевые задачи на территории Херсонской области, впоследствии – на Курщине.

В марте 2025 года во время выполнения боевого задания на Курщине автомобиль Михаила попал под атаку вражеского дрона. Несмотря на ранения и поврежденную машину, он сумел вывести транспорт из-под обстрела и эвакуировать побратимов в безопасное место.

Услышав по радиосвязи о других тяжелораненых, солдат снова отправился на эвакуацию. С ранением, на неисправной машине, Михаил сумел доставить в стабилизационный пункт сразу две группы бойцов, среди которых раненые, и те, кто на ходу вскакивали на крышу автомобиля. Попытка сделать третий рейс не увенчалась успехом из-за серьезных повреждений транспорта.

