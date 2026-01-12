Понедельник – день непростой, особенно когда утро начинается с фразы «Лёва принёс». В одесской семье это ещё не повод для радости, но и не для паники – пока не выяснится, что именно. Потому что в Одессе любой сюрприз сначала обсуждают, потом переживают, а уже после этого решают, что с ним делать. И, как водится, без семейного совета тут никак не обойдётся.

– Мама, Лёва принёс…

– Вот видишь! Принёс! А ты жаловалась, шо он всё тока выносит… То тИбе мозги, то мусор.

– Та вы ж не дослушали.

– Ай, принёс – уже хорошо.

– Да? А если бы он принёс какую-то заразу, тоже было бы хорошо?

– Типун тИбе на язык. Не наговаривай на рЭбёнка. Хотя чего тИбе бояться, зараза к заразе не пристанет. Шо он тама принёс такого страшного. Если тИбе не надо, то я возьму.

– Он принёс три кила куриных сердечек.

– Скока? Три! Ты его спросила происхождение товара?

– Спросила. Сказал шо купил.

– Ну… Купил – не пропил.

– Так шо с ними делать?

– Раздели порциями по полкило. Итого будет шесть пакетиков. Пиши меню… Первое – суп с сердечками. Второе – тушенная капуста с сердечками. Третье… Шоб такого придумать, шо то вертится в голове… На сухую не думается.

Кстати, а вы знали, что кулинарные рецепты одесских семей появятся в книжных магазинах мира?

– Может спросить у Серафимы Марковны? Она обычно всё знает.

– Это она про соседей всё знает. А про кухню она знает тока када ей нужно. Никого не впутывай. Надо подумать самим.

– Может продать?

– Продавать нужно ненужное. О! Это ж на фаршированную шейку подходит, только нужна ещё печень.

Видишь, как хорошо действует 20 капель корвалола на рУмку коньяка. Мозги светлеют.

Марина ГАРНИК

Ранее мы рассказывали про базар, пирожные и мохнатую «вкусноту» от мамы.