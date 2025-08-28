Ключевые моменты:

Улица Политкаторжан в Одессе переименована в честь архитектора Ивана Яценко;

Название улицы хранило память о политических каторжанах XIX–XX веков;

Политкаторжане объединялись в общества, писали воспоминания и создавали архивы, но подвергались репрессиям и в советские годы;

Иван Яценко прожил всего 37 лет, но успел создать десятки зданий, формирующих облик Одессы. Среди его работ – дома на Канатной, Еврейской, Старопортофранковской, гостиница «Версаль» и дом Навроцкого на Ланжероновской.

Переименование вызывает вопрос: можно ли сохранять память о прошлом, создавая новые городские символы?

Кто такие политкаторжане и почему их история важна

На стыке XIX-ХХ веков любая попытка протеста против самодержавия могла стоить человеку жизни. Формально нет, но фактически каторга была приговором без права на возвращение. Сотни украинцев и русских революционеров оказывались в Сибири или на Дальнем Востоке, где годами работали в шахтах, на строительстве дорог или лесоповалах. Голод, болезни, отсутствие лечения и изнурительные «этапы» – переходы в кандалах на сотни километров – становились ежедневной реальностью. Не каждый второй доживал до истечения срока.

Несмотря на это, выжившие после революции 1905 года сумели объединиться. Они создали «Общество бывших политических каторжан и поселенцев» – неформальное сообщество памяти и поддержки. Там находили друзей, работу, помощь с лечением, а главное – ощущение, что их страдания не были забыты. Они писали воспоминания, читали лекции, формировали архивы. Их голоса становились напоминанием, что свобода никогда не достается безболезненно.

Но в 30-х годах история повторилась. Советская власть, сначала выводившая бывших каторжан на пьедестал как «символы жертвенности», быстро превратила их во «врагов народа». Старые каторжане оказались в новых лагерях – уже советских. Те же кандалы, те же дороги, только под другим названием.

ГУЛАГ стал крушением для миллионов, среди которых были и украинцы. Одни умирали от голода или болезней, других расстреливали во время Большого террора. Лишь после смерти Сталина начался процесс реабилитации, но он оставался непубличным и унизительным. Многие так и не дождались возобновления чести при жизни.

История политкаторжан – это напоминание, что тирания всегда ищет способ подавить свободу, изменяя только названия лагерей и тюрем. Она звучит особенно остро и сегодня, когда тысячи украинцев снова незаконно удерживаются Россией.

Но улицу все же переименовали, потому что организация политкаторжан была советской.

Иван Яценко: короткая жизнь, большое наследие

Из забвения вернули имя украинского архитектора Ивана Яценко. Он прожил всего 37 лет и построил десятки сооружений, которые до сих пор формируют вид Одессы. Иван Яценко прожил немного, но успел оставить след, делающий его имя частью истории города.

В родной Одессе он работал около десяти лет и за это время создал десятки строений. Среди них – курорт и грязелечебница на Хаджибейском лимане. Это было особое место: сосны, целебные грязи, свежий воздух. Именно здесь лечилась Леся Украинка, и пространство уже тогда приобрело символическое звучание – отдых и культура сочетались с литературной историей.

Основой его творчества стали доходные дома – модный тренд начала XX века. Его дома можно встретить на Канатной, Еврейской, Старопортофранковской улицах. Они кажутся привычными элементами городского пейзажа, но стоит поднять глаза – и увидишь лепнину, балконы и фасады, все еще сохраняющие отпечаток его руки.

Среди самых интересных проектов – гостиница «Версаль» на пересечении Греческой и Красного переулка. В начале ХХ века это был не роскошный, а скорее «второй сорт» гостиницы. Однако именно здесь предлагали новинку, казавшуюся настоящей роскошью: теплые ванны, внимательный сервис и даже вегетарианскую кухню. Отель приобрел дополнительную славу после визита Ивана Франко, который останавливался здесь во время лечения.

Но самым большим шедевром Яценко стал дом Василия Навроцкого на Ланжероновской, 8, рядом с оперным театром. Это не просто жилой дом – он стал архитектурным мостиком между величием театра и окрестными кварталами. Лепнина, скульптуры, часы на башне – редкий для Одессы акцент, который сразу превратил здание в символ статуса и респектабельности.

А величия добавило то, что здесь размещалась редакция газеты «Одесский листок». Ее издатель Василий Навроцкий был известным меценатом и новатором. Среди гостей и авторов редакции были Иван Бунин, Владимир Жаботинский и Константин Паустовский.

Справедливо ли переименование?

Переименование улицы Политкаторжан вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, сообщество политкаторжан действительно возникло в советские времена, созданное для поддержки тех, кто прошел каторгу еще во времена империи. С другой – сама история политических заключенных не утратила актуальности и сегодня.

Украинцы подвергались репрессиям в разные периоды: от царских каторг до советских лагерей и современных российских тюрем. Поэтому вопрос остается открытым: можно ли строить новую память, стирая старую? Смогли бы на карте найти место для обоих?