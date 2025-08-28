Ключевые моменты:

Ночью 28 августа РФ атаковала Киев дронами и ракетами, включая «Кинжалы».

Повреждено около 100 объектов в 7 районах столицы, зафиксировано 20 локаций с последствиями.



Погибли 12 человек, среди них дети, пострадали 48; продолжается спасательная операция.



Всего по Украине запущено 598 дронов и 31 ракета, не сбиты 35 дронов и 5 ракет.



Украина ударила по НПЗ в Афипске и Новокуйбышевске — зафиксированы крупные пожары.



На фронте за сутки 139 боевых столкновений, потери РФ — около 880 человек.

12 погибших — ужасные последствия ночной атаки 28 августа

В ночь на четверг, 28 августа, российские оккупанты массировано атаковали Киев шахедами, крылатыми и баллистическими ракетами, в частности Кинжалами. В городе прогремела серия мощных взрывов, последствия атаки фиксируют в 20 локациях, повреждено до 100 объектов.

По последним данным, в столице 12 погибших, среди них — трое детей, пострадали 48 человек. Продолжается разбор завалов.

По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, разрушения и повреждения в результате падения обломков дронов и ракет зафиксировали в нескольких районах города — Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском.

В Дарницком районе россияне прямым попаданием уничтожили часть пятиэтажки. Пострадали 9-ти, 16-ти этажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад. На месте продолжается спасательная операция.

В Днепровском районе поврежден жилой 25-этажный дом, а также десятки автомобилей после попадания дрона во двор рядом с девятиэтажкой.

«В целом по Киеву количество поврежденных объектов снова достигнет сотни, выбитых окон — тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города», — написал Ткаченко.

Всего, в ночь на 28 августа Украину атаковали 598 БПЛА и 31 ракета. Об этом сообщают Воздушные силы.

Не удалось сбить 35 дронов и 5 ракет.

Были прилеты в 13 локациях. Еще на 26 локациях падали обломки.

В России горят НПЗ

Этой ночью Украина успешно атаковала беспилотниками Афипский и Новокуйбышевский НПЗ. На этих объектах зафиксированы мощные пожары.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, эти НПЗ являются «ключевыми для российской экономики войны».

«Пока Россия атакует детские сады и многоэтажки, у них пылает ряд стратегических объектов, включая НПЗ», — написал Коваленко в Telegram.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди «Мадяр» подтвердил успешную атаку на нефтеперерабатывающие заводы врага: «Только за две недели августа нефтепереработка в россии сократилась на 21%. А в эту ночь производство топлива у россиян упало еще на 4,7%».

Генштаб о ситуации на фронте

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. По уточненной информации, за вчерашний день захватчики нанесли 84 авиационных удара, сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, россияне привлекли для поражения 5770 дронов-камикадзе и осуществили 5177 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, четыре орудия и один склад боеприпасов противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 880 человек.

Также украинские воины обезвредили: