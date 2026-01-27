Ключевые моменты:

В ночь на среду, 28 января, Одесса подверглась новой атаке ударных дронов после массированного удара накануне.

Серия мощных взрывов была слышна в южной части города, а также в Черноморске, Лиманке и Совиньоне.

По данным мониторинговых каналов, количество дронов, направлявшихся на Одессу, достигало около 20.

В настоящее время угрозы с моря нет, но сообщается о новых пусках БпЛА из Крыма.

В 23:24 в Одессе дали сигнал воздушной тревоги.

«Группа БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одессу», – проинформировали в Воздушных силах ВСУ.

Спустя некоторое время дроны-убийцы взяди курс на Черноморск, а позже – на Одессу.

«Около 12 мопедов развернулись к Одессе – будет громко!», – предупредил одесситов известные мониторинговый канал «Николаевский Ванёк».

Позже он же сообщил, что количество «шахедов» на Одессу выросло до 20-ти.

И вскоре жители микрорайона Таирова (а возможно и не только) услышали серию достаточно мощных взрывов. Предварительно, после работы наши сил противовоздушной обороны число вражеских дронов заметно поубавилось, тем не менее, их еще достаточно много. Предварительно, есть и «прилеты».

«Одесса и район! Угроза ударных БпЛА! Прошу находиться в безопасных местах», – предупреждает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Наибольшая угроза сейчас – для жителей Киевского района Одессы, а также Совиньона.

«Лиманка/Таирово, осталось 10 штук», – сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 23:54 новые БпЛА с моря не фиксируются. Но не исключено, что они могут двигаться на предельно низкой высоте, что следует учитывать жителям верхних этажей.

В 23:55 был дан отбой тревоги. Тем не менее, стало известно о пуске новой партии ударных дронов с территории временно оккупированного Крыма. Если они снова возьмут курс на Одессу и район, то ближе к часу ночи нас ждет повторная тревога.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в ночь на вторник, 27 января, Россия массированно атаковала Одессу ударными дронами. В результате этой атаки три человека погибли, 35 человек ранены, повреждены десятки домов в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах города. Также пострадали энергообъект ДТЭК, здание церкви и детский сад.

В память о погибших в результате вражеской атаки среда, 28 января 2026 года, объявлена в Одессе Днем траура.