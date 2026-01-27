Ключевые моменты:
- В ночь на 27 января Одессу и район атакует группа ударных дронов-камикадзе.
- В городе прогремели взрывы, силы ПВО ведут боевую работу.
- Сообщается о сбитых целях и «прилетах», на местах возникли пожары.
- Часть города осталась без электроснабжения, тревога продолжается.
Тревога в Одессе прозвучала сразу же после полуночи. Первоначально в Воздушных силах сообщили о движении группы дронов в сторону Белгорода-Днестровского, Черноморска и Овидиополя, позже БпЛА взяли курс на Маяки, а спустя еще некоторое время стало известно, что группа «шахедов» направляется со стороны моря в сторону Одессы.
Вскоре одесситы, которые еще не легли спать, услышали взрывы – по вражеским целям начали боевую работу силы ПВО.
«Парк Шевченко/ Порт/Центр внимательно», – предупредили местные каналы.
Предварительно, есть как сбития вражеских целей, так и «прилеты», на месте которых разгорается пожар.
Также сообщается, что часть Одессы осталась без света.
Подробности станут известны позже.
В настоящее время над городов остаются еще два БпЛА. Оставайтесь в укрытиях!
03:09 27 января, центр, дали свет. Не знаю надолго ли.