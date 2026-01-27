Ключевые моменты:

В ночь на 27 января Одессу и район атакует группа ударных дронов-камикадзе.

В городе прогремели взрывы, силы ПВО ведут боевую работу.

Сообщается о сбитых целях и «прилетах», на местах возникли пожары.

Часть города осталась без электроснабжения, тревога продолжается.

Тревога в Одессе прозвучала сразу же после полуночи. Первоначально в Воздушных силах сообщили о движении группы дронов в сторону Белгорода-Днестровского, Черноморска и Овидиополя, позже БпЛА взяли курс на Маяки, а спустя еще некоторое время стало известно, что группа «шахедов» направляется со стороны моря в сторону Одессы.

Вскоре одесситы, которые еще не легли спать, услышали взрывы – по вражеским целям начали боевую работу силы ПВО.

«Парк Шевченко/ Порт/Центр внимательно», – предупредили местные каналы.

Предварительно, есть как сбития вражеских целей, так и «прилеты», на месте которых разгорается пожар.

Также сообщается, что часть Одессы осталась без света.

Подробности станут известны позже.

В настоящее время над городов остаются еще два БпЛА. Оставайтесь в укрытиях!