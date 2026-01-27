Атака дронами в ночь на 25 ноября

Ключевые моменты:

  • В ночь на 27 января Одессу и район атакует группа ударных дронов-камикадзе.
  • В городе прогремели взрывы, силы ПВО ведут боевую работу.
  • Сообщается о сбитых целях и «прилетах», на местах возникли пожары.
  • Часть города осталась без электроснабжения, тревога продолжается.

Тревога в Одессе прозвучала сразу же после полуночи. Первоначально в Воздушных силах сообщили о движении группы дронов в сторону Белгорода-Днестровского, Черноморска и Овидиополя, позже БпЛА взяли курс на Маяки, а спустя еще некоторое время стало известно, что группа «шахедов» направляется со стороны моря в сторону Одессы.

Вскоре одесситы, которые еще не легли спать, услышали взрывы – по вражеским целям начали боевую работу силы ПВО.

«Парк Шевченко/ Порт/Центр внимательно», – предупредили местные каналы.

Предварительно, есть как сбития вражеских целей, так и «прилеты», на месте которых разгорается пожар.

Также сообщается, что часть Одессы осталась без света.

Подробности станут известны позже.

В настоящее время над городов остаются еще два БпЛА. Оставайтесь в укрытиях!

SELENA N
SELENA N
19 минут назад

03:09 27 января, центр, дали свет. Не знаю надолго ли.

0
Ответить

