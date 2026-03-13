Ключевые моменты:

Коммунальщики из Рени ездили на Донбасс строить укрепления для ВСУ;

Из-за войны предприятию не хватает дворников и грузчиков;

Громада закупила тракторы и другую технику для благоустройства;

Весной служба бесплатно вывозит мусор и готовит клумбы.

О работе коммунальной службы Рени рассказал директор КП «ЖКС Ренийского городского совета» Андрей Медведик. Он объяснил, как предприятие работает во время войны, почему возник кадровый дефицит и как коммунальщики помогают строить фортификации для украинских военных.

В громаде также действуют местные программы благоустройства, благодаря которым в 2017–2023 годах закупили тракторы с навесным оборудованием, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры и автовышку. Данные о технике и организации работ предоставлены Ренийской городской громадой и коммунальным предприятием «ЖКС Ренийского городского совета», а также подтверждены во время разговоров с работниками предприятия.

Вместо оранжевых жилетов — серый камуфляж

Однажды местной власти Рени пришла в голову идея дать дворникам два выходных подряд, чтобы было как у всех — отдых в субботу и воскресенье. Но вовремя остановились, потому что за 48 часов улицы города превращались в декорации к фильму о потерянных цивилизациях после апокалипсиса.

Именно поэтому 15 марта, в День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения — их профессиональный праздник, — мы искренне благодарим наших неутомимых коммунальщиков. Это хороший повод напомнить: порядок в городе — результат мозолей, терпения и огромной любви к своему делу.

На войне как на войне: из коллектива Ренийской жилищно-коммунальной службы ушли на фронт добровольцы и мобилизованные. Здесь уже есть участники боевых действий, которые вернулись с фронта и работают в тылу. Здесь же находят работу вынужденные переселенцы из районов боевых действий.

Уже трижды работники этого коммунального предприятия ездили в командировки на Донбасс, где участвовали в строительстве укреплений для ВСУ.

Для своих смельчаков Ренийская громада выделяла из бюджета дополнительные средства — на единовременное денежное вознаграждение и расходы на командировки. Кроме того, для них шили серую спецодежду, ведь привычная оранжевая форма настолько яркая, что её видно даже из космоса, а при строительстве фортификаций лишнее внимание ни к чему.

Бывало, строители «крепостей» из Рени попадали под обстрелы, но, слава Богу, вернулись домой в полном составе.

Тракторов больше, чем грузчиков

— До полномасштабной войны у нас была очередь на работу: жители города просились грузчиками, дворниками, — рассказывает директор коммунальной организации «ЖКС Ренийского городского совета» Андрей Медведик. — Сейчас у нас острая нехватка кадров, как, наверное, на многих предприятиях. Дворников — лишь пятьдесят процентов от штатного расписания. Грузчиков в городе осталось трое, хотя на семь наших тракторов нужна дюжина крепких мужчин. Нет, я не жалуюсь, я просто констатирую положение дел. Но чистота должна быть при любых условиях. Даже если приходится работать «за себя и за того парня».

«Морское крещение» на суше

Андрей Медведик утверждает, что многие громады Одесской области могут позавидовать техническому оснащению коммунальной службы Ренийской громады. В 2017–2023 годах за счёт громады покупалась новая техника — тракторы с комплектами навесного оборудования: семь для города и шесть для сёл. Также приобрели спецтехнику — бульдозеры, экскаваторы, грейдеры и автовышку.

Вся эта техника прошла обряд «крещения» — о диск колеса разбивалась бутылка шампанского. Обряд позаимствовали у моряков: с давних времён и до наших дней при спуске судна на воду о его борт разбивают бутылку шампанского — на счастливое плавание.

Может быть, поэтому вся техника — в отличном состоянии? Нет, дело не в этом: на запчастях бюджет не экономит, а трактористы так дорожат своими «конями», что каждое утро натирают их до блеска.

«И мусор соберём, и лампочки поменяем»

— В каждом селе Ренийской громады есть трактор с навесным оборудованием, тракторист, электрик и два грузчика, и это позволяет в течение года выполнять все необходимые работы по санитарной очистке и благоустройству, — рассказывает Андрей Медведик. — На таком тракторе можно и траншею выкопать, если случится авария на водопроводе, и мусор собрать, загрузить его в свой прицеп и вывезти на свалку, а зимой — очистить дороги от снега. Если в селе нужно поменять лампочки на опорах, из Рени приезжает автовышка. Дважды в год наш грейдер объезжает все сёла, где приводит в порядок грунтовые дороги. В нашей громаде работает одна хорошо оснащённая коммунальная служба, которую финансирует местный бюджет.

Без «белых манжет» Пасхи не бывает

Весна — горячая пора для ЖКС. По традиции перед Пасхой жители громады стараются навести на своих дворах идеальный порядок. А это — горы сухих листьев, лозы, веток после обрезки виноградников и деревьев, которые люди складывают в определённых местах. Много мусора собирается и на кладбищах — после того как горожане приводят в порядок могилы и прилегающую территорию. Уже несколько лет действует практика: весь мусор, собранный после зимы, коммунальная служба вывозит бесплатно.

Отдельная весенняя забота — цветы. Коммунальщики устанавливают теплицы и начинают выращивать рассаду. Несмотря на войну, на улицах должны быть клумбы. Потому что красота — это тоже оружие против депрессии и уныния.

А ещё в громаде есть традиция «белых манжет»: перед Пасхой должны быть побелены все деревья и бордюры, чтобы город и сёла выглядели аккуратно и празднично. Несколько тонн извести уже закуплено.

Европа начинается за городом Рени

Каждое утро, в пять часов, когда город ещё досматривает сны, дворники уже на посту. У каждого — пять кварталов и четыре часа на идеальную чистоту. А затем — спецзадания. Это может быть работа не только в парковых зонах или на окраинах города. Весной дворники собирают мусор и за городом — вдоль дороги международного значения М-15. Прошлой весной от государственной границы до Рени, а это несколько километров, собрали восемь прицепов мусора.

Обидно, что некоторые водители, которые в ЕС боятся даже бумажку из рук выпустить, пересекнув границу вдруг «забывают» о культуре.

Королевы утра: почему ренийские дворники не спешат на пенсию?

Ольга Зозуля и её режим-энерджайзер

Ольга Зозуля — человек-движение. Она работает дворником в ЖКС ещё с юности. Говорит, однажды пробовала перейти на другую работу, но быстро вернулась. Почему? Потому что коллектив в ЖКС такой родной, что без него никак.

График у Ольги — мечта для тех, кто любит всё успевать: с пяти утра до полудня. Да, приходится вставать в четыре, зато после обеда Ольга превращается в настоящую «фею-помощницу». Кому-то нужно подрезать виноградник, кому-то — привести в порядок клумбу или вскопать огород — она всегда приходит на помощь.

— Я всегда работаю в две-три смены, — говорит неутомимая Ольга, у которой двое детей.

Больше всего женщина ждёт лета, когда нужно ухаживать за цветами, которые они с девчатами лелеют, поливают и пропалывают. А ещё Ольга — неофициальная «хранительница потерянных ключей» — от квартир, мопедов и бог знает от чего ещё. Она всегда с радостью возвращает «пропажу», если хозяин догадается спросить у дворника.

Наталия Погорелова: она заботится о городе, а муж — о ней

Наталия наводит «марафет» на улицах родного Рени уже 34 года. В свои 62 она могла бы спокойно выйти на пенсию, варить борщи и смотреть сериалы, но говорит откровенно:

— Мне нравится моя работа! Во-первых, руководство относится к нам с большим уважением — и директор, и начальники участков, и девушки из бухгалтерии. Если нужна помощь, всегда откликнутся. Во-вторых, люди говорят нам «спасибо» — это тоже приятно. За всё время работы у меня никогда ни с кем не было конфликтов. В-третьих, дворник — словно хозяин на своём участке. Мой участок особенный: здесь есть большой детский комплекс — со скейт-парком, тренажёрами и площадкой для малышей. Если что-то ломают, сразу сообщаю мастерам. Здесь каждый день нахожу забытые игрушки. Складываю кукол и мишек на видном месте: вспомнят — вернутся и заберут.

Конечно, усталость даёт о себе знать, особенно осенью и зимой, когда физическая нагрузка больше. Но у Наталии есть надёжный тыл — муж. Пока она заботится о городе, он заботится о ней: дома всегда ждёт горячий обед. «Ложись, отдыхай, — говорит он жене, — тебе же завтра снова в четыре утра к звёздам вставать».

