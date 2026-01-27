Ключевые моменты:

Завтра, 28 января 2026 года, в Одессе День траура по погибшим в результате массированной атаки ударными БпЛА в ночь на 27 января.

На административных зданиях приспустят Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Предприятиям и организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и отменить развлекательные мероприятия.

Как сообщается, в этот день на зданиях будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям и организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки, а также отменить или перенести развлекательные мероприятия.

Напомним, в ночь на вторник, 27 января, Россия атаковала Одессу ударными дронами. Враг выпустил по городу более 500 БпЛА. В результате атаки пострадал объект инфраструктуры, а также повреждены многоэтажные и частные жилые дома, здание церкви и детский сад.

На данный момент известно о трех погибших – двух мужчинах и женщине. Их тела обнаружили под завалами во время проведения поисково-спасательных работ. Число пострадавших возросло до 35 человек, из них 12 человек госпитализированы.

Работы спасателей на местах «прилетов» продолжаются.

Читайте также: Десятки домов повреждены в Одессе: фоторепортаж с места событий.