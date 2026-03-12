Ключевые моменты:

После ударов по иранским нефтехранилищам в атмосферу попали токсичные углеводороды, оксиды серы и азота, что привело к «чёрному дождю» в Тегеране.

По словам метеоролога из Одесского университета, опасные воздушные массы сейчас не движутся в сторону Украины.

Из-за антициклона и отсутствия осадков риск кислотных или «чёрных» дождей в Украине в ближайшее время считается маловероятным.

Могут ли чёрные дожди из Ирана достичь Украины

Недавние авиаудары Израиля по иранским нефтехранилищам привели к масштабному выбросу токсичных веществ в атмосферу. В воздух попали продукты горения нефти — в частности углеводороды, оксиды серы и соединения азота. Их взаимодействие с каплями воды в атмосфере и вызвало явление, которое называют «чёрным дождём».

По данным специалистов, тёмные осадки возникают, когда частицы сажи и других продуктов горения смешиваются с влагой в атмосфере и выпадают вместе с дождём. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что массовые выбросы токсичных веществ могут представлять серьёзную угрозу для здоровья людей, особенно в густонаселённых городах.

Однако в настоящее время оснований ожидать подобного явления в Украине нет. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии Одесского национального университета имени Ильи Мечникова Ольга Уманская.

По её словам, сейчас территория Украины находится под влиянием антициклона, который формирует устойчивую погоду.

— В данный момент Украина находится в гребне антициклона. Наблюдаются восточные потоки со стороны Ирака и Ирана, но эти потоки очень слабые. Кроме того, это антициклональное поле, — объясняет специалист.

Проще говоря, такая синоптическая ситуация означает преимущественно сухую, тёплую и ясную погоду без значительных осадков и сильных ветров. Именно отсутствие дождей делает появление «чёрных» или кислотных осадков маловероятным.

Метеоролог также отмечает, что в случае загрязнения воздушных масс более реалистичным источником для Украины могли бы стать пожары на промышленных объектах ближе к её границам.

«Более вероятно, что загрязнённые воздушные массы могли бы прийти к нам из Краснодарского края, где сейчас горит нефтеперерабатывающий завод. Именно оттуда потоки воздуха направлены в сторону Украины. Но из-за антициклона даже облачность почти не формируется — дождей в ближайшее время не ожидается», — добавляет Ольга Уманская.

Таким образом, по оценкам метеорологов, угроза кислотных или «чёрных» дождей на территории Украины в ближайшие дни остаётся очень низкой.

Напомним, американский президент Трамп объявил масштабную операцию США против Ирана.

Читайте также:

Украинские эксперты отправились защищать американские базы от дронов

Ближний Восток в огне: как Путин теряет очередного союзника