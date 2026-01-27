Ключевые моменты:

Российские оккупанты ночью 27 января нанесли массированный удар более 50 дронам по Одесской области.

Спасатели извлекли из-под завалов 14 человек.

Вероятно, под завалами есть еще люди.

Пострадавшие: 23 человека, из них 9 госпитализированы (2 детей, беременна на 39 неделе).

Ночь террора в Одесской области

Ночью 27 января российские оккупанты совершили массированный налет на Одесщину, выпустив более 50 ударных дронов.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, атака привела к повреждениям десятков жилых домов, на нескольких участках возникли сильные пожары.



Он добавил, что в многоэтажках разрушены и повреждены десятки квартир, изуродованы фасады зданий, выбило окна. Спасатели извлекли из ловушек 14 человек, включая одного ребенка. Олег Кипер отметил, что, вероятно, под обломками еще есть люди.

Добавим, что в настоящее время зафиксировано 23 пострадавших, среди которых двое детей и беременная женщина на 39 неделе. Один человек в тяжелом состоянии, восемь — в средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Продолжаются работы по ликвидации последствий.