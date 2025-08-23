Ключевые моменты

Первый украинский флаг появился в Одессе 16 марта 1917 года, на следующий день после отречения царя Николая II.



В советское время за поднятие жёлто-синего стяга давали реальные тюремные сроки. Так, в 1966 году одессит Георгий Москаленко и киевлянин Виктор Кукса за флаг получили 3 и 2 года заключения.



В 1991 году Эдуард Гурвиц приказал поднять государственный флаг над Жовтневым райисполкомом в Одессе. Сегодня самый большой флаг развивается над железнодорожным вокзалом, а самый высокий — в парке Шевченко.



Особые церемонии ко Дню флага проходят на Потёмкинской лестнице, возле ОВА и Воронцовского маяка.

Первые украинские флаги в Одессе

Жёлто-синий флаг впервые взвился над одесскими улицами 16 марта 1917 года — на следующий день после отречения престола императором Николаем II. Тогда курсант Одесского кадетского училища Василий Бибик собственноручно сшил стяг и провёл под ним митинг в поддержку Украины.

А уже 13 декабря того же года украинский флаг впервые подняли над официальным зданием — штабом Одесского округа, когда его офицеры перешли на сторону Центральной Рады.

Советские преследования за жёлто-синий стяг

С приходом большевиков ситуация кардинально изменилась. Жёлто-синий стяг стал опасным символом, за который можно было получить реальный срок в лагерях.

1 мая 1966 года одессит Георгий Москаленко и киевлянин Виктор Кукса сорвали красный флаг с Киевского института народного хозяйства, где учились, и установили самодельный жёлто-синий с нарисованным трезубцем и надписью: «Ще не вмерла Україна, ще її не вбито». Полтора года КГБ разыскивало патриотов. В итоге суд приговорил Москаленко к 3 годам строгого режима, а Куксу — к 2. Лишь через десятилетия президент Виктор Ющенко наградил их орденом «За мужество I степени».

Первый официальный флаг независимой Одессы

В новейшей истории первый государственный флаг Украины над официальным зданием Одессы появился 19 августа 1991 года — за четыре дня до провозглашения независимости. Глава Жовтневого райисполкома Эдуард Гурвиц приказал вывесить стяг на фасаде, выходившем на Приморский бульвар.

Интересно, что флаг сшили два портных-патриота: армянин и еврей. «Вот такие в Одессе бандеровцы», — шутили участники тех событий.

Государственные флаги Одессы сегодня

Сегодня флаги Украины можно увидеть в каждом уголке Одессы — над учреждениями и школами, в парках, на вокзалах, торговых центрах и даже на жилых домах. Но есть несколько особых мест, где жёлто-синий символ имеет особое значение.

Самый большой флаг — над Железнодорожным вокзалом. Огромное полотнище по площади почти равно однокомнатной квартире. До войны он уступал лишь флагу в аэропорту, который сейчас не поднимают по соображениям безопасности.



Главный флаг на суше — над зданием Одесской областной военной администрации. Здесь проходят торжественные церемонии.



Самый большой морской флаг — развернули курсанты на Потёмкинской лестнице: 35 метров в длину и почти 20 в ширину. Рекорд занесён в Национальный реестр.



Воронцовский маяк в День флага украшают огромным полотнищем, которое уже называют главным морским флагом города.

Народный флаг Одессы — на Привозе

Отдельная история — Привоз. Легендарный рынок считают настоящим сердцем Одессы. Здесь работает лавка тёти Марго, где можно приобрести украинские флаги и другую патриотическую атрибутику.

Несмотря на обстрелы, блэкауты, морозы и жару, Привоз не закрывался ни на один день. Это даёт одесситам чувство стабильности и уверенности. Не случайно именно привозовский стяг называют «самым народным флагом Одессы».

Самый высокий флаг в парке Шевченко

Самый высокий флаг Одессы торжественно подняли в 2015 году на Аллее Славы в парке Шевченко. Его высоту не называют из соображений безопасности, но видно его из многих уголков города. Сам парк стал центром патриотической жизни Одессы: здесь регулярно проходят официальные и народные мероприятия.

Символ свободы и надежды

Жёлто-синий стяг в Одессе — это не просто символ. Каждый его взмах на ветру — дыхание свободы, каждый цвет — напоминание о земле, небе и воле. Для кого-то он означает дом и семью, для кого-то — будущее детей, а для всех украинцев — силу и надежду. И пока развивается флаг над Одессой, живёт и сама Украина.

