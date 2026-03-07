Ключевые моменты:

Планы РФ (2025–2027): продвижение в Одесскую область.

Амбиции Кремля: не останавливаться на линии фронта, цель – вся Одесская область.

Продвижение в Одессу маловероятно.

Почему невозможно: флот РФ вытеснен с Черного моря; десант – мишень для ПВО; сухопутное наступление — не хватает 200-300 тыс. войск.

Что говорят аналитики о наступлении

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что Россия может готовить дальнейшее наступление на юге Украины с целью продвижения в направлении Одесской области. Кроме этого, россияне мечтают даже о полном захвате региона в ближайшие годы. В то же время эксперты убеждены: реализовать такие планы оккупантам будет очень тяжело.

По данным ISW, украинские власти получили российские военные документы на 2025-2027 годы. В них Кремль закладывает завершение полного захвата Донецкой и Луганской областей, продолжение наступления в Запорожской и Херсонской, а также продвижение в Одесскую область. Соответственно, такие намерения свидетельствуют, что Москва не собирается фиксировать нынешнюю линию фронта на юге и сохраняет аппетиты за пределами пяти «анексированных» регионов.

Однако эксперты ISW отмечают, что даже продвижение российских войск в Одессу выглядит маловероятным, не говоря об оккупации всей области. Ведь военное командование РФ ставит недостижимые сроки.

Следует отметить, что силы обороны Украины активно готовят Одессу к круговой обороне, возводя новые укрепления. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко называет три теоретических сценария атаки Кремля: воздушный десант, морская операция или сухопутное наступление из-за форсирования Днепра. Правда, все эти сценарии пока нереальны. Все потому, что российский Черноморский флот вытеснен из акватории, десантные силы станут легкой добычей для ПВО и морских дронов, а для наземной операции требуется 200–300 тыс. личного состава, которого на южном направлении нет. Кстати, украинские военные усиливают защиту региона на все возможные сценарии.