Ночью Россия атаковала Украину дронами и баллистической ракетой, часть целей сбила ПВО.

Утром 13 марта вражеский дрон атаковал рейсовый автобус на Харьковщине дрон – погиб водитель, ранены пассажиры.

Силы обороны нанесли удары по технике и складам российских войск на оккупированной территории.

На фронте за сутки произошло 154 боевых столкновения, противник понес значительные потери.

Ночная атака РФ по Украине: сбито 117 дронов, есть погибшие и раненые

В ночь на 13 марта российские агрессоры атаковали Украину 126 беспилотниками, а также баллистической ракетой «Искандер-М».

По информации Воздушных сил, зафиксированы попадания ракеты и 8 ударных дронов на 7 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Что известно о последствиях атак:

Сумская область. В Николаевской сельской громаде из-за удара дрона погиб 32-летний мужчина, ранен 45-летний мужчина. За сутки российские войска совершили почти 120 обстрелов по 40 населенным пунктам в 19 громадах области. Больше всего ударов – по Сумскому и Шосткинскому районам.

Одесская область. Вечером 12 марта дроны атаковали портовую инфраструктуру. Поврежден склад с продуктами на территории порта.

Харьковская область. За сутки под ударами оказались 14 населенных пунктов. Пострадали 6 человек.

Николаев. В течение дня город атаковали «шахеды». Под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры. Повреждены два частных дома и крыша учебного заведения. Без пострадавших.

Черниговская область. В Новгород-Северском повреждено историческое здание городской библиотеки. Также пострадали близлежащие жилые дома и административные здания.

Херсонская область. Удары пришлись по критической и социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Повреждены 20 частных домов, склад, хозяйственные постройки и автомобили. Ранены 11 человек.

Днепропетровская область. Регион атаковали ракетами, дронами, артиллерией и авиабомбами – зафиксировано почти 20 ударов. Под огнем были Синельниковский, Никопольский, Каменский, Криворожский и Днепровский районы. В Покровской громаде уничтожены два дома, гараж и хозяйственная постройка, повреждены другие здания. Ранены два человека. Есть разрушения предприятия, дома культуры, многоэтажек и автомобилей.

Запорожская область. В результате обстрелов Запорожья и района ранены три человека. Предварительно повреждено более 50 жилых домов, а также объекты инфраструктуры и автомобили. Область атаковали авиабомбами, дронами, артиллерией и РСЗО.

Оккупанты ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине: есть погибший и раненые

Кроме того, как стало известно, сегодня утром возле села Новая Александровка (Великобурлукская громада Харьковской области) враг атаковал беспилотником (предварительно, это был «Ланцет»), рейсовый автобус «Харьков – Большой Бурлук». В момент удара в салоне находились около 15 пассажиров.

По предварительным данным, погиб водитель автобуса, еще четыре человека получили взрывные ранения и были госпитализированы.

В результате атаки также повреждены сам автобус и по меньшей мере шесть частных домов поблизости.

Подробности атаки уточняются.

Уничтожены пять единиц техники врага: последствия взрывов под Мариуполем

В ночь на 11 марта Силы обороны нанесли удары по российскому составу боеприпасов в районе Широкой Балки под Мариуполем. После этого оккупанты начали эвакуацию военной техники.

Колонну, которая успела доехать до Мангуша, добили дронами: уничтожена техника, убиты и ранены среди оккупантов.

154 боевых столкновения за сутки: где шли бои и какие потери понес враг

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта, где за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения.

По информации Генштаба ВСУ, агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Покровское, Подгавриловка, Орлы; в Запорожской области: Новое Поле, Самойловка, Воздвижовка, Копани, Ровно, Новоукраинка, Любицкое, Новоселовка, Волшебное, Рождественское, Таврическое; в Херсонской области: Одрадокаменка.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили реактивную систему залпового огня и один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз атаковал позиции наших защитников, совершил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением РСЗО, а также нанес шесть авиаударов с применением 14 авиабомб.

На Южно-Слобожанском направлении враг однажды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении населенных пунктов Подолы и Глушковка.

На Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево.

На Славянском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки, Резниковки и в районах населенных пунктов Ямполь, Закотное, Платоновка.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак в сторону Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки и в районах Плещеевки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка, Белицкое, Гришино и Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз, в районах Рыбного, Березового, Александрограда и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Елена Константиновка.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в сторону Приморского и в районе Степногорска.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 860 человек. Также враг потерял семь танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре реактивных системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 2071 беспилотный летательный аппарат и 189 единиц автомобильной техники.

