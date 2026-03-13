Ключевые моменты:

В социальных сетях в последние дни обсуждают возможное повышение стоимости проезда в одесских маршрутках до 30 гривен;

Причиной таких разговоров называют подорожание топлива;

Однако в департаменте транспорта и связи Одесского городского совета заявляют, что сейчас вопрос повышения тарифов официально не рассматривается.

Планируют ли повышать стоимость проезда в маршрутках

В медиа и социальных сетях в последние дни активно обсуждают возможное повышение стоимости проезда в одесских маршрутках. В частности, водители и перевозчики говорят о том, что с 1 апреля тариф может вырасти до 30 гривен.

Причиной таких разговоров называют подорожание топлива, которое наблюдается на фоне событий на Ближнем Востоке. Из-за роста расходов на горючее в некоторых городах Украины частные перевозчики уже повысили цены на проезд.

Однако в департаменте транспорта и связи Одесского городского совета заявляют, что на данный момент вопрос повышения тарифов официально не рассматривается.

По словам чиновников, процедура изменения стоимости проезда предусматривает несколько этапов. Прежде всего перевозчики должны подать в департамент экономическое обоснование нового тарифа. После этого городская власть рассматривает эти расчеты и в случае согласования вносит изменения в договоры с перевозчиками.

— В настоящее время, чтобы поднимать цены на проезд, сначала от перевозчиков должны поступить обоснования новых тарифов, — отмечают чиновники профильного департамента. — Затем должны быть внесены соответствующие изменения в договоры. Пока в департамент транспорта такие обоснования еще не поступали. Поэтому эти изменения вообще не рассматриваются. Так что слухи о повышении цен на проезд в маршрутках с 1 апреля на сегодняшний день не соответствуют действительности.

Таким образом, информация о повышении стоимости проезда в маршрутках Одессы с 1 апреля на данный момент не соответствует действительности.

В то же время, по информации источников «Одесской жизни» в городском совете и среди частных перевозчиков, они уже неоднократно обращались в департамент транспорта с просьбой согласовать повышение тарифа и готовы в любое время предоставить экономическое обоснование. Пока профильное ведомство не поддерживает такие предложения и всячески избегает контактов по вопросу повышения стоимости проезда.

Кроме того, даже в случае возможного пересмотра тарифа речь, по словам источников в мэрии, точно не идет о повышении стоимости проезда до 30 гривен — это слишком большая сумма.

Напомним, что в последний раз стоимость проезда в одесских маршрутках менялась в декабре 2024 года — тогда тариф вырос с 15 до 20 гривен.

