Ключевые моменты:

Спасатели обнаружили тело двух погибших мужчин под завалами в Одессе.

Число пострадавших возросло до 35 человек, из них 12 госпитализированы.

Зафиксировано более 10 точек попаданий, преимущественно в жилых кварталах.

Спасательные работы продолжаются без перерывов.

Что известно

В Пересыпском районе Одессы спасатели обнаружили тело мужчины под завалами во время поисково-спасательной операции. Также на улице Прохоровской, во время разборов завалов, спасателя нашли тело мужчины.

По информации директорки департамента здравоохранения Одесского городского совета Елены Колоденко, количество пострадавших возросло до 35 человек, 12 госпитализированы. В настоящее время спасатели не останавливают работы.

По информации ГСЧС, зафиксировано более десяти точек попаданий, преимущественно в жилых кварталах. Рядом с зонами разбора завалов обустроили пункты обогрева и несокрушимости ГСЧС. Там работают психологи, патрульные из Нацполиции и кинологи. Для защиты спасателей установлен сейсмограф, мониторящий колебания поврежденных сооружений.

В ликвидации последствий обстрела привлечены более 270 работников коммунальных служб и 24 единицы спецтехники.