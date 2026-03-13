Ключевые моменты:

Вечером 12 марта враг атаковал ударными дронами портовую инфраструктуру Одесской области.

Поврежден продуктовый склад на территории порта.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, под удар попала портовая инфраструктура региона. В результате атака серьезно поврежден склад с продуктами питания, расположенный на территории одного из портов.

На месте возник пожар. Спасатели, оперативно прибывшие на объект, в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

«К счастью, погибших и пострадавших нет», – подчеркнул руководитель области.

Для устранения последствий задействованы все соответствующие службы.

Как сообщалось, после российских атак по энергетической инфраструктуре в реке Днестр обнаружили технические масла.